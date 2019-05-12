Помолвлены Кэти Перри и Орландо Блум не могут прийти к согласию относительно празднования свадьб

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / www.aquarelle.md

Звездная пара, решившая связать себя узами брака, ссорится, когда решают вопрос о грядущей свадьбе. Взгляды Кэти Перри и Орландо Блума относительно празднования бракосочетания радикально отличаются.

42-летний Орландо Блум и 34-летняя Кэти Перри сообщили миру о помолвке сразу после празднования Дня влюбленных. Теперь звездная пара готовится принимать гостей на официальном торжественном событии. Однако, как сообщает Radar Online, взгляды относительно празднования их свадьбы у знаменитостей кардинально разнятся.

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Как отмечается в источнике, Орландо Блум и Кэти Перри даже ссорятся, решая детали организации. А все дело в том, что певица мечтает о пышной громкой свадьбе, о котором говорил бы весь мир, а ее жених хочет тихого семейного празднования. Чтобы церемония прошла как можно скромнее. Орландо предложил Кэти жениться тайно, на что она ответила категорическим отказом. Она видит их свадьбу в безумно дорогом и популярном месте.

Что известно об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри?
Они начали встречаться еще в 2016 году. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве и в августе того же года знаменитости посетили концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировали для селфи с поклонниками. СМИ неоднократно распространяли слухи о том, что влюбленные планировали пожениться.

 
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы Кети Перри
Источник: LifeStyle 24
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