Самые популярные страны 2019 года: рейтинг мест, которые должен посетить каждый

Исследователи и аналитики каждый год подводят итоги самых посещаемых мест планеты. Что предпочли путешественники со всего мира – колоритные городки, солнечные курорты, горную тишину или городской шик. А, может, все сразу? О том, какие страны стали самыми популярными среди туристов – читайте дальше.

Нам очень повезло, ведь большинство из самых посещаемых стран расположены в Европе. Более того, в некоторые даже летают лоукостеры из украинских городов, поэтому проверить, действительно ли эти страны лучшие – сможет каждый.

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Согласно аналитическому порталу World Population Review, самыми популярными странами 2019 года стали аж 4 страны Европы. Исследователи подсчитали, какие страны мира посетило больше всего туристов.

Франция

На первом месте оказалась одна из самых романтичных стран мира – Франция. На символы Парижа – Эйфелеву башню, Лувр, Елисейские поля и Триумфальную арку съехались посмотреть 82,7 миллиона путешественников.



Триумфальная арка считается символом Парижа наравне с Эйфелевой башней

Из Львова, Харькова и Киева в столицу Франции летает украинский лоукостер Sky Up.

Львов – Париж – от 1390 гривен с человека.

Харьков – Париж – от 2145 гривен.

Киев – Париж – от 2135 гривен.



Ежегодно Эйфелеву башню посещают более 7 миллионов посетителей

Соединенные Штаты Америки

Страна с одной из сильнейших экономик мира заняла второе место в рейтинге. Более 76,4 миллиона путешественников успели увидеть самые красивые места США. А их там немало. Наверное, эта страна объединила в себе все виды отдыха: от пляжных и горнолыжных курортов до исторических центров Вашингтона и высоток Бостона.



Статуя Свободы в Нью-Йорке

Путешествие в США обойдется очень дорого, ведь кроме билетов на 10-часовое путешествие самолетом, нужна еще и виза. А ее получить не так уж и легко.



Центральный парк в Нью-Йорке



Ниагарский водопад



Гранд-Каньйон в Аризоне

Испания

На третьей строчке оказалась солнечная Испания. Ее посетили 75,3 миллиона туристов. Туда едут те, кто хочет забыть о ежедневной рутине и просто наслаждаться жизнью. К слову, национальный девиз Испании отмечает, что жизнь в этой стране создана для наслаждений, а не для страдания.



Храм Святого семейства в Барселоне

Испания считается второй по высоте страной в Европе после Швейцарии. 90% ее территории занимает горная местность, а вся Испания расположена на высоте 660 метров над уровнем моря.

Главные города Барселона (столица Каталонии) и Мадрид наполнены множеством древних зданий и храмов, имеющих большую историческую ценность. Украинцы смогут вживую увидеть легендарные места Испании, ведь в Барселону, Мадрид и Валенсию летает ирландский лоукостер Ryanair.



Площадь Plaza de la Cibeles

Китай

59,2 миллиона людей приехали в Китай в 2019. История этой страны очень богата и исчисляется тысячелетиями. Там искусно сочетаются традиции древней цивилизации и ритм современных мегаполисов. Почти все достопримечательности Китая показывают местный колорит. Одной из самых известных является Великая Китайская стена. Она является самым длинным в мире сооружением, которое возвели с целью обороны.



Великая Китайская стена

Италия

Стильная и живописная Италия приняла в 2019 году 52,3 миллиона туристов. Поражает, что это больше, чем половина населения Италии. Сейчас там проживают более 60,5 миллиона человек.

Это и не удивительно, ведь несмотря на сравнительно небольшой размер территории, в Италии собрано множество архитектурных памятников, величественных соборов и уютных мест.



Впечатляющий Колизей

Больше о том, как незабываемо отдохнуть в Италии – читайте в материале LifeStyle 24

Великобритания

​Увидеть Елизавету II и других членов монаршей семьи приехали 35,8 миллиона человек. Путешествуя по Великобритании, обязательно посетите Лондон, чтобы вживую посмотреть на все те картинки, что были нарисованы в учебниках по английскому языку. Конечно, самым известным символом Лондона является Биг-Бен. Вам не удастся его пропустить, ведь он является главным ориентиром в городе. К слову, еще летом 2018 года памятник закрыли на реставрацию, которая должна завершиться в 2021.



Биг-Бен в Лондоне

Важно! Украинцам до сих пор нужна виза для путешествия в Великобританию. О том, как самостоятельно получить туристическую визу в Великобританию – читайте здесь.

Германия

35,5 миллионов человек приехали в Германию в 2019 году. Это одна из крупнейших и богатейших стран Европейского союза, которая омывается Северным и Балтийскими морями. Страна чрезвычайно разнообразна, и каждый может найти себе отдых по душе: от песчаных пляжей до горных цепей Альп, от мрачных лесов и до меловых скал Рюгена.



Столица Баварии – Мюнхен

К слову, из Украины в Германию летают сразу два известных лоукостера – Wizz Air и Ryanair.

​​Мексика

Эту колоритную страну в Северной Америке посетили 35 миллионов искателей приключений. Мексика занимает четвертое место в мире по биологическому разнообразию. На ее территории представлены пять видов климата и 9 из 11 типов экосистем. А еще Мексика держит первенство по количеству рептилий, обитающих на ее территории. Кроме того, чуть более чем 77% видов кактусов растут исключительно в Мексике, и их нельзя найти нигде в мире.



Огромные кактусы в Мексике

Также В Мексике насчитывается 26 уникальных мест, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А это больше, чем в Египте, Греции, Перу и Соединенных Штатах.

Таиланд

Райские острова Таиланда вживую увидели более 32,5 миллиона человек. Эта страна считается самой свободной страной Азии. Она никогда не была колонизирована европейскими странами. Интересно то, что в Таиланде сейчас 2556 год. Это можно объяснить тем, что тайцы начинают летоисчисление со времени, когда родился Будда.



Экзотический Таиланд

С апреля 2019 года украинцы могут путешествовать в Таиланд без визы! Подробнее о том, когда выгоднее всего лететь в Таиланд, где остановиться и что посмотреть – читайте в материале LifeStyle 24.

Турция

Фантастические мечети и культурные памятники, а также живописная природа – этим поражает Турция. Туда в 2019 съехались чуть более 30,2 миллиона путешественников.



Голубая мечеть в Турции



Термальные источники Памуккале

Регулярные рейсы из украинских городов в Турцию осуществляет бюджетная турецкая авиакомпания

Pegasus Airlines.

Фото: Unsplas.com