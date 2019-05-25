Попытка откупиться: Вайнштейн предложил жертвам сексуальных домогательств 44 миллиона долларов

Похотливый горе-продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах более 100 женщин, решил выплатить своим жертвам и кредиторам компенсацию в 44 миллиона долларов.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Так, Вайштейн планирует откупиться от своих жертв и кредиторов, заплатив 30 миллионов долларов. Зато остальные 14 миллионов Харви хочет заплатить партнерам и подчиненным.

Читайте также: Звезда "Игры престолов" Лина Хиди рассказала о проблемах в карьере из-за скандального Вайнштейна

Отмечается, что скандальный продюсер будет выплачивать эту сумму с помощью страховых полисов, которые покрывают все расходы. Однако от уголовного дела о сексуальном домогательстве продюсер не сможет откупиться. Он предстанет перед судом в июне, который будет проходить в закрытом режиме.



Харви Вайнштейн / Getty Images

К слову, на заседании будет рассматриваться вопрос о том, будут ли приниматься во внимание показания женщин, заявивших, что стали жертвами сексуального насилия от Харви Вайнштейна, но исков не подавали.

В чем заключается скандал с Харви Вайнштейном?Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-ом. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну выдвинули официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после того – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.



Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств / LifeStyle 24