После борьбы с раком Евгения Власова представила ритмичную песню "Чувство": видео

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Евгения Власова представила песню "Чувство"
Евгения Власова представила песню "Чувство" / Instagram / @eygeniavlasova

Украинская певица Евгения Власова после длительного лечения от рака вернулась к меломанам. Артистка представила ритмичную песню под названием "Чувство".

Символично песня появилась в сети в день рождения Евгении Власовой, 8 апреля. Таким образом певица, которая принимала поздравления от родных и звездных коллег, сделала сюрприз для своих поклонников.

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Песня стала едва ли не самым ожидаемым треком, ведь Евгения Власова длительное время боролась с онконедугом и не записывала новых треков. Поэтому композиция "Чувство" стала своеобразным заявлением звезды о возвращении в мир шоу-бизнеса.

Я очень скучала по своим слушателями. Ведь рядом со мной – преданные и верные поклонники! Наконец могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она вышла положительной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!
– призналась Евгения Власова.

Артистка стала соавтором песни "Чувство". После презентации трека пользователи сети засыпали работу Евгении Власовой одобрительными отзывами, что свидетельствует об успехе песни.

Новая песня Евгении Власовой "Чувство": слушайте аудио

В 2017 году Евгения Власова перенесла 4 сложные операции. Звезда более 9 лет боролась с раком и из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии попала в реанимацию. Тогда врачи не давали никаких прогнозов. После 2 недель лечения Евгения Власова таки сумела выйти из крайне сложного состояния, а теперь полностью вернулась к привычной жизни.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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