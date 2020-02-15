После громкого скандала David Axelrod чувственно выступил на Нацотборе: видео

Сегодня, 15 февраля, в Украине состоялся второй полуфинал Нацотбора Евровидения-2020. За возможность выступить на международном конкурсе поборолись 8 вокалистов. Среди них – артист с многолетним опытом David Axelrod.

На сцене Нацотбора вокалист, который ранее был известен как Владимир Ткаченко, эмоционально исполнил композицию HORIZON. По словам David Axelrod, его конкурсная песня – о бесконечной любви, своеобразный саундтрек любви. Трек он записал, когда его жена Елена Мозговая была беременной.

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Эта песня будет знакома каждому, ибо нет разницы, сколько тебе лет, какой у тебя цвет кожи, – эта песня интернациональная. Хочу, чтобы ее услышало как можно больше людей. Сейчас такие тренды, что баллады исчезают и такие песни никто не пишет. Это романтичная композиция, поэтому я очень хотел, чтобы ее услышали,

– рассказал David Axelrod.

Однако перед выступлением в сети разгорелся немалый скандал с участием артиста. 15 февраля бывшая менеджер David Axelrod Анжелика Буркина решила рассказать о скандальном сотрудничестве с ним. В частности, она призналась, что на самом деле смена имени Владимира Ткаченко была обусловлена не стремлением рассказать историю своего дедушки, который бесследно исчез. Как убеждает Анжелика Буркина, артист набрал кредитов и, чтобы не возвращать деньги, сменил имя.

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца... Пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов. Вот тут и пришла в голову "большого" артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто... чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту!"– заявила экс-менеджер.

И скандальное заявление никак не повлияло на выступление David Axelrod. На сцене он чувственно спел лирическую песню HORIZON с бэк-вокалистами.

David Axelrod – HORIZON на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

"Это абсолютно крутая конкурсная песня с вокалистом. Я поймал себя на мысли, что это очень достойно и очень хорошо", – прокомментировал Андрей Данилко.

Такого же мнения был Виталий Дроздов. Он признался, что песня David Axelrod хорошо запоминается, а голос артиста не может не поразить меломанов. Однако певцу стоит покидать зону комфорта и делать ярче шоу. Поддержала коллегу и Тина Кароль, которая не скрывала своего восторга от выступления.

Нереально спето. Нет напряжения в голосе. Феноменально! Хотелось видеть на сцене не птичек, а эту философию твою, твою историю. Ты – один такой, потому что я не знаю подобного голоса даже в Европе. А у нас есть такой David Axelrod, как жемчужина,

– отметила Тина Кароль.

Что известно о David Axelrod?

Это талантливый певец, который когда-то участвовал в группе "Барселона". David Axelrod, который когда-то выступал с именем Владимир Ткаченко, неоднократно демонстрировал свой талант на вокальных шоу, в частности, "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна", "Х-фактор" и "Голос страны-9". Известно, что Владимир Ткаченко выпустил три клипа – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" и "Амели".



Зимой 2020 года David Axelrod решил принять участие в Нацотборе Евровидения-2020. На шоу он презентует песню HORIZON, которую посвящает жене Елене Мозговой и дочке.