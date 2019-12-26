Дочь Скорсезе потролила отца подарками с Marvel

20-летняя дочь культового режиссера Мартина Скорсезе решила забавно подшутить над ним накануне Рождества. Франческа упаковала подарки для отца в праздничную бумагу с принтом персонажей Marvel, создателей которых он недавно резко раскритиковал.

Снимок дочери Мартина Скорсезе, который она опубликовала на своей странице в инстаграме облетел сеть со скоростью света. Хотя Instagram-Stories исчезло через 24 часа, на иностранных изданиях ее фотография сохранилась в виде скриншота.

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Франческа Скорсезе решила "подколоть" отца "тематическим" сюрпризом, упаковав свой рождественский подарок для него в праздничную бумагу с принтом Marvel.

Почему это развеселило пользователей сети? На днях Мартин Скорсезе, который выступал режиссером фильма "Ирландец", раскритиковал все ленты Marvel. Он заявил, что не считает экранизации по комиксам кинематографом. Более того, режиссер утверждал, что они являются "тематическим парком развлечений" и он никогда не смотрел такие фильмы.

Как отреагировал Мартин Скорсезе на шутку дочери – неизвестно, однако реакция создателя "Стражей галактики" Джеймса Анна не заставила себя ждать. Он признался, что неловко чувствовал себя после увиденного, потому что его племянник завернул подарки в бумагу с принтом "Проклятого острова", режиссером которого был именно Скорсезе.



Скриншот с инстаграм-страницы дочери Скорсезе / Deadline