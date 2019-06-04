После лечения в психбольнице Бритни Спирс станцевала со змеей: безумное видео

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс, пережила немало сложных испытаний в последние полгода, якобы став "заложницей" врачей и родных, которые насильно якобы удерживали ее в клинике. Сейчас артистка возвращается к нормальной жизни вместе с музыкой, спортом, танцами и любовью.

Новое зажигательное танцевальное видео Бритни опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что в социальных сетях Спирс начала все чаще демонстрировать снимки из личной жизни. Поклонники певицы следят за каждой ее новой публикацией и поддерживают звезду.

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На новом ролике звезда зажгла под песню Billie Eilish – Bad guy. Для быстрого танца Бритни использовала длинную игрушечную змею и рояль.

"Это и есть Бритни, которую мы помним", – написал один из пользователей в Instagram.

Накануне 37-летняя Бритни Спирс похвасталась перед своими подписчиками замечательной растяжкой в спортзале.

 

Что известно о лечении Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс была в хорошем самочувствии и постепенно восстанавливала свое эмоциональное состояние после тяжелого периода в молодости. Но в начале апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что артистка проходит курс лечения в клинике. Как известно, звезда слишком сильно прониклась заболеванием своего отца, из-за чего сама нуждалась во врачебной помощи.

Но все зашло слишком далеко, ведь мама звезды заявляла, что ее дочь удерживали в клинике насильно дольше запланированного времени. После таких новостей заголовки СМИ пестрели якобы о том, что поп-дива планирует завершить вокальную карьеру и больше не выйдет на сцену. Слухи решила опровергнуть сама Бритни, опубликовав видеоролик, где отметила, что с ней все хорошо, однако она требует немного больше приватности.

 

Мать Бритни Спирс подала судебный иск, где отмечала, что отец певицы Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без всякого согласия и заставлял артистку принимать наркотические препараты. Однако судьи решили не спешить с решением. Они детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу.

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Теги: LifeStyle Бритни Спирс
Источник: LifeStyle 24
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