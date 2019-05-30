После отмены помолвки: принцесса Монако назвала дату скандального свадьбы

109 Читати новину українською
Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам
Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам / Getty Images

Внучка легендарной Грейс Келли и князя Монако Ренье III официально выходит замуж. 32-летняя принцесса Шарлотта Казираги пойдет под венец с разведенным Дмитрием Рассамом уже через несколько дней.

Несмотря на скандалы и недоразумения, которые Шарлотте Казираги пришлось пережить, она стала на тропу, которая приведет ее к счастливой супружеской жизни. Как сообщает The Daily Mail, внучка Грейс Келли пойдет под венец в субботу, 1 июня.

Читайте также: Принцесса Монако отменила свадьбу с Димитрием Расселом через 2 месяца после рождения ребенка

Поклонники очень ждали королевскую свадьбу, ведь несколько месяцев назад принцесса сообщила об отмене помолвки, не назвав причин. В субботу, 1 июня, принцесса Монако и знаменитый кинопродюсер наконец обменяются клятвами верности. Церемония бракосочетания состоится в княжеском дворце Гримальди, где когда-то зарегистрировали брак ее легендарные бабушка и дедушка, Грейс Келли и Ренье III.

Что известно об отношениях Шарлотты Кирзаги и Димитрия Рассама? Об их романе заговорили в 2017 году. Весной они вместе засветились в Париже, где провели совместный уикенд. Ожидать признания в любви долго не пришлось. Примерно через год Димитрий сделал Шарлотте предложение руки и сердца, но свадьбу перенесли из-за ее беременности. В октябре 2018 года у них родился первый общий сын Бальтазар Рассам.

Стоит отметить, что Шарлотта Казираги также воспитывает 5-летнего сына от предыдущих отношений. Однако брак с Димитрием Рассамом для принцессы Монако будет первым, тогда как он жениться во второй раз. С 2010 до 2016 он состоял в официальных отношениях с российской моделью Машей Новоселовой.

blog_ava
В результате катастрофы вертолета Ми-8 на Ровенщине погибли 4 человека
сегодня
1417
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Королівська сім'я Монако
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
29 мая 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
1327
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 473
Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
28 мая 11:00 Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
Марта Вересюк 952
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 877
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 266
Новости
Больше новостей
Залиште відгук