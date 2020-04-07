После потери двух детей жена Алека Болдвина объявила о беременности

Не прошло и года после того, как Алек и Гилария Болдвини переживали два выкидыша, как супруги объявили, что ждут пополнения в семье. Это будет пятый отпрыск звездной пары.

Соответствующей информацией Гилария Болдвин поделилась с поклонниками в сети. Она опубликовала ролик, где видно ее округлый живот на первых месяцах беременности и слышно сердцебиение ребенка.

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"Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы рассказать, как этот звук заставляет нас испытывать эмоции. Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами", – отметила Гилария Болдвин.

Как известно, весной 2019 года Алек Болдвин и Гилария объявили, что потеряли пятого ребенка. По словам звездной мамочки, у малыша было мало шансов, чтобы выжить, однако они все же боролись до последнего. Но не прошло и пол года, как семья Болдвинов вновь готовилась к пополнению. В октябре 2019 года супруги признались, что вскоре у них появится дочь. Однако сердце ребенка остановилось во время беременности Гиларии.

После шквала критики относительно выставления частной жизни на показ жена Алека Болдвина заявила, что рассказывает свою историю для тех, кто тоже пережил выкидыш. На собственном примере Гилария демонстрирует: нужно продолжать жить.