После поздравления от принца Гарри и Меган: поклонница герцогов умерла на 100-м году жизни

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Принц Гарри и Дафна Данн
Принц Гарри и Дафна Данн / Instagram / @daphne_thin

99-летняя поклонница принца Гарри Дафна Данн умерла через несколько дней после дня рождения, которое праздновала 29 марта в больнице. Что интересно, в этот день ветеран Второй мировой войны получила письмо-поздравление от герцогов, что было для нее самым неожиданным подарком.

Недавно сеть тронула новость о письме, которое принц Гарри и Меган Маркл прислали своей самой преданной и самой старшей поклоннице. 29 марта Дафни Данн исполнилось 99 лет. На момент празднования женщина находилась в больнице, однако ее родственники помогли поделиться радостной новостью на ее странице в Instagram.

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Дафна поделилась фотографией, где она лежит на больничной койке, рядом с ней стоят декоративные цифры, которые свидетельствовали о ее возрасте, а сама она читает письмо от герцогов Сассекских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daphne Dunne (@daphne_dunne)

Однако, как сообщили близкие Дафны Данн на ее странице, ветеран Второй мировой войны ушла из жизни утром 1 апреля. Ей не удалось побороть пневмонию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daphne Dunne (@daphne_dunne)

Что известно о знакомстве принца Гарри с Дафной Данн?
Женщина давно находится в инвалидной коляске, однако это не мешало ей посещать все встречи, когда принц Гарри прилетал в Австралию. Впервые женщина познакомилась с внуком Елизаветы II в 2015 году у Сиднейского театра. Второй раз они увиделись в 2017 году. Принц Гарри всегда подходил к женщине и садился рядом с ней, чтобы пообщаться. А на третьей встрече, осенью 2018 года, он познакомил Дафну Данн со своей невестой Меган Маркл.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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