После рождения сына: Ева Лонгория показала пышную фигуру в купальнике

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", родила сына Сантьяго 6 месяцев назад и не боится демонстрировать изменения в фигуре после родов.

Новое фото Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Голливудская звезда показала снимок из отпуска, на котором она позирует в черном сплошном купальнике с белым поясом, который делает акцент на талии. Образ Евы завершает широкополая соломенная шляпа.

Заметим, что после рождения сына 43-летняя Ева Лонгория пока не вернула себе прежние параметры, однако актриса выглядит счастливой и уверенной в себе.

Поклонники в сети одобрили новую публикацию и написали множество положительных комментариев.

"Прекрасно выглядишь", "Тебе так гораздо лучше после рождения ребенка", "Ты смотришся прекрасно, я хотела бы иметь такое же тело после родов", "Красивая, как всегда", – пишут пользователи в сети.



Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria