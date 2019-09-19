После вечера в баре: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим

Супругов герцогов Сассекских ожидают насыщенные и веселые выходные в столице Италии. Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Рим на празднование свадьбы общих друзей, благодаря которым, вероятно, познакомились сами.

Накануне Меган Маркл и принц Гарри были замечены в одном из лондонских пабов, а уже сегодня, 19 мая, их заметили в столице Италии. Как сообщает иностранное издание Hello, королевская пара прибыла в Рим на свадьбу подруги герцогини Сассекской.

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В субботу, 21 сентября известная американская модельер Misha Nonoo выходит замуж на бизнесмена и миллионера Майкла Хесса. В Риме запланировано пышное празднество, на которое пригласили немало звездных друзей. Очевидно, что королевская семья также попала в список.

Как отмечают королевские эксперты, Misha Nonoo могла быть одной из тех персон, которые поспособствовали знакомству Меган Маркл и принца Гарри, ведь бывший муж модельера Александр Гилкес был близким другом внука Елизаветы II, а она тесно общалась с голливудской актрисой. Миша и Александр развелись в 2017 году, незадолго после знакомства их друзей.



Меган Маркл и Misha Nonoo / Иностранное издание Hello