После заключения сделки на 71 миллиард долларов Disney продает телеканалы Fox

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Disney продает телеканалы Fox
Disney продает телеканалы Fox / www.disneyplanning.com

Кинокомпания Disney начала активно продавать спортивные телеканалы, принадлежащие организации Fox. Как сообщают иностранные источники, во время поглощения Fox Broadcasting Company Walt Disney подписали соглашение, в котором об этом было указано.

В конце марта стало известно, что компания Disney приобрела корпорацию 21th Century Fox за рекордные 71 миллиард долларов. Представители двух организаций вели переговоры о покупке-продаже около двух лет. Однако детали их сделки не освещались.

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Иностранное издание Bloomberg сообщило, что теперь Disney продает спортивные телеканалы, принадлежащие корпорации Fox. Однако не для увеличения прибыли, а потому что так было вписано в условиях. Так, корпорация Sinclair Broadcast Group приобретет у Disney всю спортивную сеть Fox, в которую входит 21 вещатель. Стоимость сделки составит 10 миллиардов долларов.

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Теги: LifeStyle Голливуд
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