После заключения сделки на 71 миллиард долларов Disney продает телеканалы Fox
Кинокомпания Disney начала активно продавать спортивные телеканалы, принадлежащие организации Fox. Как сообщают иностранные источники, во время поглощения Fox Broadcasting Company Walt Disney подписали соглашение, в котором об этом было указано.
В конце марта стало известно, что компания Disney приобрела корпорацию 21th Century Fox за рекордные 71 миллиард долларов. Представители двух организаций вели переговоры о покупке-продаже около двух лет. Однако детали их сделки не освещались.
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Иностранное издание Bloomberg сообщило, что теперь Disney продает спортивные телеканалы, принадлежащие корпорации Fox. Однако не для увеличения прибыли, а потому что так было вписано в условиях. Так, корпорация Sinclair Broadcast Group приобретет у Disney всю спортивную сеть Fox, в которую входит 21 вещатель. Стоимость сделки составит 10 миллиардов долларов.