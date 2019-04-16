"Последний москаль" Игорь Скрипко женится на украинке: детали

Российский актер Игорь Скрипко, который получил одну из главных ролей в комедийном сериале "Последний москаль", женятся. Его избранницей стала украинка Кристина. Фамилия своей любимой актер пока не разглашает.

В интервью журналу Viva Игорь Скрипко признался, что с девушкой он познакомился случайно. Его невеста Кристина является директором одной украинской кинокомпании и обладательницей двух бизнес-проектов в Москве. Девушка написала Игорю Скрипку в социальных сетях и захотела прийти на спектакль с его участием. Встреча стала судьбоносной.

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"Мы познакомились в Интернете. Кристина написала мне "ВКонтакте" после премьеры сериала "Последний Москаль", это была очень смешная история. Она написала, что я очень понравился ее маме и ей бы очень хотелось приехать ко мне на спектакль в Москву. Я ей сказал дату представления и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили из-за болезни другого артиста. И что делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Затем мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон "Москаля", – рассказал Игорь Скрипко.



Российский актер Игорь Скрипко женится / Viva

Российский актер признался, что не влюбился в Кристину с первого взгляда. Отношения пара строила в течение 3 лет и сейчас может похвастаться очень прочной связью.

У нас с Кристиной космическая связь. Наша история не о какой-то безумной страсти, а о мудрых отношениях, теплых и очень близких. Это была не любовь с первого взгляда, а длинные притирки, которое переросли в очень серьезную близость. В нашей истории мы можем расписаться в любой день,

– рассказал Игорь Скрипко.

Сейчас знаменитые влюбленные не определились, где именно организуют торжественную церемонию. Игорь Скрипко при этом признается, что его свадьба может быть не тщательно спланированной, а очень спонтанной.

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"Мы еще точно не решили, где будет свадьба, поскольку все может произойти спонтанно. Конечно, у нас есть мысли отпраздновать на две страны, а, может, даже и на три", – добавил Игорь Скрипко.



Звезда "Последнего москаля" решил жениться / Viva

Кроме этого, российский актер признался, что за время съемки "Последнего солдата" Украина для него стала очень близкой. Участие в сериале было дебютным для Игоря Скрипка, поэтому часто его называют украинским актером.

"Очень много в России думают, что я вообще украинский артист. И это в какой-то степени правда. Потому что моя большая карьера в кино началась именно в Украине. Я только не разговариваю на украинском языке, хотя понимаю его и могу вам что-то сказать. коллеги в России уважают мой выбор и я всегда четко и ясно выражал свою позицию относительно Украины", – поделился Игорь Скрипко.