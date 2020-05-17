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В постели и в розовом костюме: Нетта Барзилай выступила на концерте Евровидения

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Нетта Барзилай выступила на концерте Евровидения-2020
Нетта Барзилай выступила на концерте Евровидения-2020 / Instagram / @nettabarzi

Из-за коронавируса организаторы Евровидения-2020 вынуждены были отменить шоу. Однако они не оставили меломанов без грандиозного праздника: с участием звезд и участников конкурса устроили концерт, который привлек внимание миллионов. Среди гостей онлайн-шоу – Нетта Барзилай.

Именно эта харизматичная израильская вокалистка в 2018 году завоевала главный кубок Евровидения. А уже через 2 года представила на вокальном конкурсе свою новую песню. Нетта Барзилай призналась, что сама написала композицию Cuckoo и вложила в нее особый смысл.

Важно: Евровидение-2020: видео грандиозного онлайн-концерта Europe Shine A Light

"Эта песня очень важна для меня. Я ее где-то пол года назад написала. Композиция об определенных волнениях, когда в твоей голове звучит: "Ку-ку", и все становится на свои места". – поделилась Нетта Барзилай.

Из-за пандемии артистка презентовала лирическую песню, не покидая своей квартиры в Израиле. Нетта Барзилай записала трогательное видео в своей спальне, своеобразно подчеркнув карантинный режим.

Смотрите видео выступления Нетты Барзилай – Cuckoo:

Кроме этого, Нетта Барзилай призналась, что на карантине пишет много новых песен со своими братьями, а также уже стала мастером по сборке пазлов.

Напомним, что Нетта Барзилай победила на Евровидении-2018 в Португалии. С Украиной ее связывает много историй. Израильская артистка зажгла на фестивале Atlas Weekend в 2019 году и призналась, что влюбилась в Киев. Кроме этого, в украинской столице Нетта Барзилай сняла клип к песне Bassa Sababa.

Теги: Евровидение 2020 Музыка LifeStyle Нетта Барзилай
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