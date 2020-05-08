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Потап показал, как празднует день рождения: домашняя вечеринка на карантине

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Потап показав, як святкує день народження
Потап показав, як святкує день народження / Instagram / @realpotap

Сегодня, 8 мая, успешный рэпер и продюсер празднует свой 39-й день рождения. Торжество Потапа пришлось на общенациональный карантин, однако для звездной семьи это не помеха. Вместе с женой Настей Каменских именинник организовал вечеринку в собственном доме.

День народження Потапа не перше гучне свято, яке подружжю доводиться проводити в ізоляції. Чотири дні тому своє 33-річчя відзначала Настя Каменських. Для коханої репер організував справжню дівчачу вечірку – декор у пастельно-рожевих тонах, квіти та неонові надписи. Для свого чоловіка NK обрала зовсім інший стиль, який встигла показати в інстаграм-профілі.  

До теми Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: Ти – геній!

Спочатку Потап разом з сином Андрієм зіграв у баскетбол, довівши всім свою хорошу фізичну форму. А згодом на нього чекала по-справжньому королівська вечірка, яка відбулася у приватному будинку пари. Подружжя обрало для домашнього заходу стильні family look. Іменинник одягнений у чорні штани, білу сорочку з краваткою та кросівки, а родзинкою образу став чорний жакет у паєтках. У той час Настя обрала білі кросівки та водолазку з довгими рукавами і широкі чорні штани у паєтки. Співачка зібрала волосся у високий пучок, а репер одягнув темні окуляри. 

По-домашньому з Настею,
– підписав Потап. 

Зіркова пара позувала на тлі блискучої фотозони зі срібною бахромою та неоновою короною. Яскравості додали й диско-кулі, які для антуражу розташували у візку з супермаркету. Прихильники були в захваті від таких образів Насті та Потапа і лише за кілька годин залишили понад 60 тисяч вподобань в інстарам-дописі Каменських. 

Автор: Марина Джура
Теги: Звездные дни рождения Настя Каменских Потап и Настя Потап LifeStyle
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