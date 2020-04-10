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Потап поделился методом мотивации сына к учебе во время карантина

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Потап із сином / Instagram / @realpotap

Онлайн-обучение стало настоящим испытанием не только для детей, но и для их родителей. Звездный папа Потап рассказал, как мотивирует сына к хорошим оценкам и признался, что заключил с ним настоящий договор. За отличную учебу его сын получает виртуальные деньги.

Потап на карантине пытается развлечь своих поклонников и показать интересные занятия, которые помогут с пользой провести время. Вместе с экс-участником популярной украинской группы "Врямя и Стекло" Алексеем Завгородним он организовал шоу, где мужчины обсуждают актуальные темы. В одном из выпусков 2POPОDCAST, он решил поговорить о карантинных буднях школьников.

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Артист убежден, что дети должны быть заинтересованы в хороших оценках. Они оказались в сложных условиях, однако нужно стимулировать их к обучению и объяснить, что к нему надо относиться с максимальной ответственностью.

Рэпер рассказал, что придумал для сына Андрея игру и заключил договор. Поскольку Потап часто гастролирует и редко удается видеться с сыном, то при совместном проведении времени он покупал сыну все, что тот пожелал. Однако теперь понимает, что нельзя заваливать ребенка подарками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Теперь артист с сыном суммируют все оценки, которые ученик получил за неделю.

Например, он получил 65, добавляем 0 и выходит 650. Если у него оценки ниже 8, то он получает сумму 650 грн электронных виртуальных денег. Если же получает 8 или 7, то вычитаем. Мы начали играть в такую игру. Так я трачу меньше денег, он получает электронные средства и играет во все свои виртуальные игры. Это такая система и она работает. Мы даже стали чаще звонить друг другу,
– рассказал продюсер.

Потап говорит, что главное не деньги, я стимул, который вы подаете детям.

2POPОDCAST второй выпуск: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Школа Образование Карантин в Украине 2020 LifeStyle Школьники Звездные дети Звездные родители Дистанционное обучение Потап
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