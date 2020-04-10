Потап поделился методом мотивации сына к учебе во время карантина
Онлайн-обучение стало настоящим испытанием не только для детей, но и для их родителей. Звездный папа Потап рассказал, как мотивирует сына к хорошим оценкам и признался, что заключил с ним настоящий договор. За отличную учебу его сын получает виртуальные деньги.
Потап на карантине пытается развлечь своих поклонников и показать интересные занятия, которые помогут с пользой провести время. Вместе с экс-участником популярной украинской группы "Врямя и Стекло" Алексеем Завгородним он организовал шоу, где мужчины обсуждают актуальные темы. В одном из выпусков 2POPОDCAST, он решил поговорить о карантинных буднях школьников.
Читайте также: Будь примером для своей семьи: звездные папы призывали соблюдать карантин
Артист убежден, что дети должны быть заинтересованы в хороших оценках. Они оказались в сложных условиях, однако нужно стимулировать их к обучению и объяснить, что к нему надо относиться с максимальной ответственностью.
Рэпер рассказал, что придумал для сына Андрея игру и заключил договор. Поскольку Потап часто гастролирует и редко удается видеться с сыном, то при совместном проведении времени он покупал сыну все, что тот пожелал. Однако теперь понимает, что нельзя заваливать ребенка подарками.
Теперь артист с сыном суммируют все оценки, которые ученик получил за неделю.
Например, он получил 65, добавляем 0 и выходит 650. Если у него оценки ниже 8, то он получает сумму 650 грн электронных виртуальных денег. Если же получает 8 или 7, то вычитаем. Мы начали играть в такую игру. Так я трачу меньше денег, он получает электронные средства и играет во все свои виртуальные игры. Это такая система и она работает. Мы даже стали чаще звонить друг другу,
– рассказал продюсер.
Потап говорит, что главное не деньги, я стимул, который вы подаете детям.
2POPОDCAST второй выпуск: смотрите видео онлайн
Читайте также
-
В маске и с тюльпанами: Оля Цибульская опубликовала волшебную фотографиюсегодня , 11:04
-
Опра Уинфри выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусомсегодня , 10:29
-
Какие сериалы посмотреть на карантине: совет KHAYATсегодня , 12:08
-
Светлана Тарабарова рассказала, как ее чуть не избил таксистсегодня , 10:52
-
Харви Вайнштейн в тюрьме вылечился от коронавирусасегодня , 08:46
-
Какие актеры чаще всего играли злодеев: неожиданные данныесегодня , 09:58