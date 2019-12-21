Потап трогательно поздравил бывшую жену Ирину Горовую с днем рождения

Украинский рэпер Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, публично поздравил свою бывшую жену, продюсера Ирину Горовую в социальных сетях.

Ирина Горовая в пятницу, 20 декабря, отметила свое 42-летие. Поэтому рэпер поздравил украинскую бизнесвумен на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд

Потап опубликовал черно-белое фото из общей съемки для издания JetSetter, в которой они приняли участие после развода. Так, Алексей Потапенко и Ирина Горовая являются примером того, что существует дружба после разрыва.

"Ируся, с днем рождения! Будь счастливой", – лаконично написал рэпер.

С экс-супругом Потапом Ирина сохранила прочные дружеские отношения, а также бывшие влюбленные вместе активно участвуют в воспитании общего сына Андрея.

11-летний сын Потапа Андрей разместил чувственное фото со звездной мамой, где трогательно поздравил ее.

"С днем рождения тебя! Желаю много счастья, здоровья и любви! Ты у нас самая лучшая и самая красивая", – добавил Андрей Потапенко.

Что известно об отношениях Ирины Горовой и Потапа?Они познакомились, когда Ирина работала в банковской сфере, а Потап учился и только начинал увлекаться музыкой. По ее словам, она начала подталкивать его к тому, чтобы он начал работать. После этого он устроился работать ди-джеем и начал писать тексты и музыку. Они начали работать вместе над проектом Mozgi Entertainment.



В 1999 году они поженились, а в 2008 году у них родился сын Андрей. В 2014 году они с согласия двоих тайно развелись, однако продолжали вместе появляться на публике и о распаде их пары стало известно через несколько лет.