Потап в 19 лет симпатизировал к Санте Димопулос: интересные подробности

Украинский продюсер Потап, который в мае 2019 года женился на певице Насте Каменских, вспомнил времена, когда он в молодости работал учителем физкультуры в школе, где училась Санта Димопулос.

Потап признался в интервью изданию Flow, что когда он в 19-летнем возрасте вел уроки физкультуры, одной из его учениц была Санта Димопулос, которая в то время училась в девятом классе.

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Продюсер рассказал, что будущая певица была самой красивой девочкой в ​​классе, а одноклассники Санты угрожали расправой, если он на нее будет смотреть.

Что такое практика учителя физкультуры: приходишь и преподаешь у первого, третьего, пятого, девятого и одиннадцатого классов. В девятом классе, например, училась Санта Димопулос ...Я на нее поглядывал – и ее одноклассники ко мне подходят после урока: "Еще раз так на нее посмотришь, мы тебя убьем". Пришлось с ними поговорить по-другому. Я тоже с Русановки!

– вспомнил артист.

Также Потап признался, что когда-то ему было сложно принять решение Насти Каменских уйти из дуэта. "Мне стало так больно от этого... Не потому что мы теряли этот дуэт, который я половину времени ненавидел. Не знал, почему. Я сказал: "К кому ты идешь?! Куда?! Ну и уходи!". А внутри происходила совсем другая реакция", – рассказал он.

Я когда увидел Настю, сразу понял: она – женщина, которая изменит мою жизнь. Поэтому я себя все время вел по-хамски. Сейчас я понимаю, что все время откладывал этот момент, а стоило поддаться этим чувствам – и все произошло. У меня появился смысл жизни, я стал самым счастливым человеком,

– заявил Алексей Потапенко.

Что известно о личной жизни Потапа?В 2016 году Потап и его жена Ирина Горовая заявили о разводе. Впоследствии пара откровенно призналась, что официально развелась 2 года перед разглашением информации. Причин звезды решили не разглашать, однако отметили, что сохранили дружеские отношения после развода.

Уже в мае 2019 Потап женился на Насте Каменских. Перед свадьбой артистка сообщала, что абсолютно счастлива с бойфрендом, не разглашая его имени. И хотя в сети давно подозревали, что избранником Каменских является Потап, только в день свадьбы все убедились в этом. На церемонию пара пригласила звездных гостей и бывшую жену рэпера Ирину Горовую.