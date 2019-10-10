Повторила бюджетный образ: королева Испании Летиция осуществила светский выход в Мадриде – фото
Королева Испании Летиция осуществила публичный выход в среду, 9 октября, в Мадриде. Экс-журналистка посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья в театре La Latina.
На мероприятии королева Летиция обсудила усилия по улучшению психического здоровья во всем мире с акцентом на профилактику самоубийств.
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Для мероприятия жена Филиппа VI выбрала нежное платье молочного цвета с вышивкой от Asos, которое стоит 75 фунтов стерлингов (около 2300 гривен). Добавим, что платье не новое. В нем Летиция встречалась с президентом Китая и его женой 28 ноября 2018 года.
Своим выходом Летиция в который раз показала, что может надевать бюджетную одежду из своего гардероба несколько раз. Часто экс-журналистка выходит в дешевом наряде, который можно приобрести в период скидок за "копейки". Таким образом она демонстрирует, что не ценник на платье делает женщину королевой.
Королева Испании Летиция / Getty Images
Королева Испании Летиция / Getty Images
Выход Летиции в ноябре 2018:
Королева Испании Летиция / Getty Images