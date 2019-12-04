Именины Марии: искренние поздравления в прозе и стихах
4 декабря христиане отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Все женщины, которые носят имя Мария – празднуют в этот день именины, ведь именно такое имя имеет Мать Божья.
Примите в этот праздничный день наши теплые поздравления! Желаем вам всех благ! Присоединяйтесь к поздравлениям и порадуйте своих друзей и родных добрыми словами.
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Поздравления с Днем Ангела Марии в прозе
Дорогая Мария, поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочу пожелать большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и большого везения и крепкого здоровья.
Поздравление с Днем Ангела Марии в прозе
Поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой Ангел просвещает тебя, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Судьба случая всегда в руках Ангела, и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
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Прими искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от тебя и дарит открытость и красоту твоей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вере.
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С Днем Ангела тебя! Желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
Поздравление с Днем Ангела Марии в стихах
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Поздравление с Днем Ангела Марии в стихах
З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі Поздравление!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!