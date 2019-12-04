Именины Марии: искренние поздравления в прозе и стихах

4 декабря христиане отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Все женщины, которые носят имя Мария – празднуют в этот день именины, ведь именно такое имя имеет Мать Божья.

Примите в этот праздничный день наши теплые поздравления! Желаем вам всех благ! Присоединяйтесь к поздравлениям и порадуйте своих друзей и родных добрыми словами.

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Поздравления с Днем Ангела Марии в прозе

Дорогая Мария, поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочу пожелать большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и большого везения и крепкого здоровья.



Поздравление с Днем Ангела Марии в прозе

Поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой Ангел просвещает тебя, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

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Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Судьба случая всегда в руках Ангела, и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

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Прими искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от тебя и дарит открытость и красоту твоей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вере.

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С Днем Ангела тебя! Желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

Поздравление с Днем Ангела Марии в стихах

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!



Поздравление с Днем Ангела Марии в стихах

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі Поздравление!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!