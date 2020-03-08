Поздравления с 8 марта в прозе и стихах

Международный женский праздник 8 марта – замечательный способ напомнить женщинам об их важности в жизни каждого мужчины. Получить красивое поздравление в прозе или стихах будет приятно каждой девушке, женщине, сестре, маме или бабушке. Пусть искренние слова подарят женщинам хорошее настроение и самые лучшие эмоции.

8 марта – праздник весны и женской красоты. Именно в этот день расцветают улыбки и сияют от радости глаза. Редакция LifeStyle 24 собрала для вас лучшие поздравления в прозе и стихах, чтобы сделать праздник ваших родных еще лучше и приятнее.

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Поздравления с 8 марта в прозе

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполненный улыбками, восторгом, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, чувствуя себя настоящими королевами. С 8 марта, милые дамы!



Поздравления в прозе с 8 марта

Самый нежный и светлый день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-то прекрасного в вашей жизни! С праздником!

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Поздравляю с праздником женской красоты и обаяния, весеннего вдохновения и светлой радости! В день 8 марта от всего сердца желаю постоянного ощущения счастья, ежедневной радости в душе, волшебных чувств любви и нежности, хорошего настроения и уверенности в себе!

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В этот волшебный женский день поздравляю тебя с праздником 8 марта! Желаю тепла, радости и оптимизма в каждом дне. Пусть твоя красота никогда не проходит, пусть в душе всегда царит вечная весна, а на лице сияет солнечная улыбка и согревает всех нежными лучами.

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Желаю тебе в этот праздник искренних поздравлений и незабываемых эмоций, долгожданных признаний и предложений, а также улыбок и хорошего настроения. Пусть каждый день будет похож на 8 марта, дарит прекрасные события и только честных людей на жизненной дороге. Целую и обнимаю!

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Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объятий, головокружительной карьеры, финансовой стабильности, ярких впечатлений, счастливых улыбок и много-много таких волшебных дней, как сегодняшний праздник – 8 марта!

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Поздравляю тебя с 8 марта! За твою ангельскую красоту, за несравненное очарование, за настоящую женственность, за все эти качества! Желаю весеннего настроения и позитива во всем! Пусть удача не перестает тебе улыбаться! Пусть чудеса происходят чаще и делают твою жизнь сказочной!

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Весна и женщина – одной природы! Волнующие, умопомрачительные и нежные! Так пусть же в этот день волнуются только мужские сердца, голова кружится от страсти, а нежностью светятся дорогие и любящие глаза. С 8 марта!

Поздравления с 8 марта в стихах

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов’ю.

Щастя! Радості! Здоров’я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у Вас душа прекрасна,

Серце Золоте!

Поздравления в стихах с 8 марта

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди квітне весна.

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

У цей прекрасний день бажаю

Краси, насолоди і вічної вроди!

Від Бога-здоров'я,

Сил – від природи!

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все – вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно!

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все – вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно!