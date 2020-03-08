Поздравления с 8 марта в прозе и стихах
Международный женский праздник 8 марта – замечательный способ напомнить женщинам об их важности в жизни каждого мужчины. Получить красивое поздравление в прозе или стихах будет приятно каждой девушке, женщине, сестре, маме или бабушке. Пусть искренние слова подарят женщинам хорошее настроение и самые лучшие эмоции.
8 марта – праздник весны и женской красоты. Именно в этот день расцветают улыбки и сияют от радости глаза. Редакция LifeStyle 24 собрала для вас лучшие поздравления в прозе и стихах, чтобы сделать праздник ваших родных еще лучше и приятнее.
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Поздравления с 8 марта в прозе
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполненный улыбками, восторгом, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, чувствуя себя настоящими королевами. С 8 марта, милые дамы!
Поздравления в прозе с 8 марта
Самый нежный и светлый день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-то прекрасного в вашей жизни! С праздником!
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Поздравляю с праздником женской красоты и обаяния, весеннего вдохновения и светлой радости! В день 8 марта от всего сердца желаю постоянного ощущения счастья, ежедневной радости в душе, волшебных чувств любви и нежности, хорошего настроения и уверенности в себе!
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В этот волшебный женский день поздравляю тебя с праздником 8 марта! Желаю тепла, радости и оптимизма в каждом дне. Пусть твоя красота никогда не проходит, пусть в душе всегда царит вечная весна, а на лице сияет солнечная улыбка и согревает всех нежными лучами.
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Желаю тебе в этот праздник искренних поздравлений и незабываемых эмоций, долгожданных признаний и предложений, а также улыбок и хорошего настроения. Пусть каждый день будет похож на 8 марта, дарит прекрасные события и только честных людей на жизненной дороге. Целую и обнимаю!
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Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объятий, головокружительной карьеры, финансовой стабильности, ярких впечатлений, счастливых улыбок и много-много таких волшебных дней, как сегодняшний праздник – 8 марта!
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Поздравляю тебя с 8 марта! За твою ангельскую красоту, за несравненное очарование, за настоящую женственность, за все эти качества! Желаю весеннего настроения и позитива во всем! Пусть удача не перестает тебе улыбаться! Пусть чудеса происходят чаще и делают твою жизнь сказочной!
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Весна и женщина – одной природы! Волнующие, умопомрачительные и нежные! Так пусть же в этот день волнуются только мужские сердца, голова кружится от страсти, а нежностью светятся дорогие и любящие глаза. С 8 марта!
Поздравления с 8 марта в стихах
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов’ю.
Щастя! Радості! Здоров’я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце Золоте!
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди квітне весна.
***
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
У цей прекрасний день бажаю
Краси, насолоди і вічної вроди!
Від Бога-здоров'я,
Сил – від природи!
***
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все – вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно!
***
Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
***
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все – вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно!