День святой Анны: искренние поздравления в прозе и стихах

22 декабря отмечают день святой Анны. День ангела празднуют все представительницы женского пола, которых зовут Анна. С иврита имя переводится, как храбрая и сильная. Поздравления с Днем Анны – читайте в материале.

Анна – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть подруги или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем Анны в прозе

Поздравляю тебя с Днем Ангела, желаю чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Желаю, чтобы все дела давались легко, а все невзгоды ты встречала с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом и оберегал тебя.



З Днем ангела Анны – поздравления в прозе

Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, если мы искренне верим в Бога и существование высших покровителей. Вера в добро помогает увидеть истину на жизненном перекрестке, а личный ангел оставляет нам знаки и подсказки для осознанных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда следовал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С Днем ангела!

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Бывают моменты, когда в судьбу вмешивается интуиция и никакие законы природы не могут объяснить наши решения. Многие верят, что в такие моменты ангел на плече нам шепчет, как нужно поступить, а внутренний голос разума – не что иное, как его святое напутствие. Я тебе желаю в этот особенный день вспомнить, как часто ты действуешь по зову своего сердца и сделать это главным законом в своей жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой!

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Не зря в народе говорят: "Небо – терем Божий, а звезды – окна, откуда ангелы смотрят". Пусть твой ангел-хранитель не устает наблюдать с небес за твоими деяниями, оберегает от злого слова и лукавого взгляда и помогает тебе создавать семейный очаг.

***

Женщина, которая становится матерью, часто молится ангелам, чтобы уберечь свое дитя от жизненных напастей. Однако и у нее есть своя святая покровительница, которая носит ее имя. В этот день я хочу тебе напомнить про твоего ангела, который следует за тобой во всех твоих делах. Верь в его силу, обращайся к нему в трудную минуту и ты всегда будешь чувствовать его поддержку и благодать.

Поздравления с Днем Анны в стихах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!



Поздравления с Днем ангела Анны – поздравления в стихах

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

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Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Доброта тебе не покидає ніколи,

І це головна якість твоя,

Тобою, Анічка, я завжди захоплююся,

Твої очі мене чарують і дарують душевне тепло.

Бажаю бути завжди на висоті,

Нехай яскрава зірка освітлює твій шлях,

Нехай щастить тобі у всьому, скрізь.

***

Анна – ім’я паліндром,

Сенс його закладено в тому,

Що крути чи не крути,

Щастя в ньому своє знайди.

Анна, в імені твоїм

Благодать і райський сон.

Добре тому, хто поруч

І в тобі знайшов насолоду!



Поздравления с именинами – поздравления в стихах

З Днем ангела! Твій покровитель

Пошле з небес нехай благодать,

Любов земну і надію

Тобі він щедро зможе дати.

Успіхом нехай тебе обдарує

Ідеєю світлою осяє,

Нехай везіння притягне

У твою долю він, як магніт.

Про покровителя своєму

Ти в цей день не забувай,

Святого Божого слугу.

***

З днем ангела я вітаю!

У кожного він в житті є,

І тих моментів, що був поруч,

Повір, так багато що не злічити!

Бажаю в житті шлях

Душею і серцем вибирати,

Лише тим, хто вірить в чудеса

Підказку ангел може дати!