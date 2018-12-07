Поздравления с днем ангела Екатерины в прозе и стихах

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С Днем ангела Екатерины 2018 - поздравления Катерине с Днем ангела
Поздравления с днем ангела Екатерины в прозе и стихах / i.mycdn.me

В этот день 7 декабря во всех Екатерин день Ангела. Не забудьте поздравить дорогих сердцу людей. В этой статье мы собрали лучшие варианты поздравления в стихах и прозе.

Святую Екатерину в народе считали покровительницей молодых девушек и невест. Именно поэтому в этот день принято молиться о своей счастливой судьбе. Поздравить именинниц в День ангела Екатерины 7 декабря можно красивыми стихами и прозой, ведь виновницы торжества будет приятно увидеть красивые слова пожеланий.

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Поздравления ко дню Екатерины в прозе


С Днем Екатерины – поздравления в прозе и стихах


В День ангела хочу пожелать тебе, Катенька, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

***

Именины – это праздник души и тепла, которое хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его! Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя глупые и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение .

***

Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь, когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива! Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления ко дню Екатерины в стихах


Лучшие поздравления ко дню Екатерины в Украине

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Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

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Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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