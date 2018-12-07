В этот день 7 декабря во всех Екатерин день Ангела. Не забудьте поздравить дорогих сердцу людей. В этой статье мы собрали лучшие варианты поздравления в стихах и прозе.

Святую Екатерину в народе считали покровительницей молодых девушек и невест. Именно поэтому в этот день принято молиться о своей счастливой судьбе. Поздравить именинниц в День ангела Екатерины 7 декабря можно красивыми стихами и прозой, ведь виновницы торжества будет приятно увидеть красивые слова пожеланий.

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Поздравления ко дню Екатерины в прозе



С Днем Екатерины – поздравления в прозе и стихах



В День ангела хочу пожелать тебе, Катенька, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

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Именины – это праздник души и тепла, которое хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его! Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя глупые и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение .

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Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь, когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива! Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления ко дню Екатерины в стихах



Лучшие поздравления ко дню Екатерины в Украине

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Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

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