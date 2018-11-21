21 ноября отмечают День святого Михаила. В этот день поздравления принимают все Михаилы и Михайлины. Поздравления с Днем Михаила в прозе и стихах – далее в материале.

С древнееврейского языка имя Михаил означает богоподобный, божественный. Святой Михаил – ангел милосердия за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил Зла.

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Поздравление с Днем ангела Михаила в прозе

Михаил, сегодня твой день! Пусть всегда для тебя светит солнце, а все двери перед тобой широко открываются, и во всем сопутствует успех! И не только сегодня! Желаю тебе, чтобы фортуна всегда открыто улыбалась своей улыбкой, чтобы в твоей жизни было все, что нужно, а если чего не будет хватать, ты всегда смог бы этого достичь!



Приветствие Михаила с днем рождения в прозе на украинском языке



В твой день, Михаил, желаю тебе много жизненных побед и чтобы каждая из них была достойной и честной, а поскольку жизнь не бывает без поражений, то пусть они хотя бы будут безболезненными, и приносят пользу в виде бесценного опыта. Желаю всегда чувствовать плечо поддержки близких и уверенность в искренности друзей.

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В День ангела хочу пожелать, чтобы он всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождал успех и процветание.

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Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и проблем.

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Сегодня день твоего ангела. Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы твой защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и впадать в депрессию, чтоб отгонял от тебя глупые и ненужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой ангел оберегает тебя! Будь счастлив!