Михайлов день: искренние поздравления в прозе и стихах с Днем ангела Михаила
21 ноября отмечают День святого Михаила. В этот день поздравления принимают все Михаилы и Михайлины. Поздравления с Днем Михаила в прозе и стихах – далее в материале.
С древнееврейского языка имя Михаил означает богоподобный, божественный. Святой Михаил – ангел милосердия за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил Зла.
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Поздравление с Днем ангела Михаила в прозе
Михаил, сегодня твой день! Пусть всегда для тебя светит солнце, а все двери перед тобой широко открываются, и во всем сопутствует успех! И не только сегодня! Желаю тебе, чтобы фортуна всегда открыто улыбалась своей улыбкой, чтобы в твоей жизни было все, что нужно, а если чего не будет хватать, ты всегда смог бы этого достичь!
Приветствие Михаила с днем рождения в прозе на украинском языке
В твой день, Михаил, желаю тебе много жизненных побед и чтобы каждая из них была достойной и честной, а поскольку жизнь не бывает без поражений, то пусть они хотя бы будут безболезненными, и приносят пользу в виде бесценного опыта. Желаю всегда чувствовать плечо поддержки близких и уверенность в искренности друзей.
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В День ангела хочу пожелать, чтобы он всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождал успех и процветание.
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Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и проблем.
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Сегодня день твоего ангела. Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы твой защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и впадать в депрессию, чтоб отгонял от тебя глупые и ненужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой ангел оберегает тебя! Будь счастлив!
Красивые поздравления с Днем ангела Михаила в прозе
Поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом, и в минуты радости, и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачеш – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
Поздравление с Днем ангела Михаила в стихах
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем ангела!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою –
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
Искренние поздравления с Днем ангела Михаила в стихах
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними.
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!