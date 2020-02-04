День Ангела Тимофея: картинки и поздравления в прозе и стихах

4 февраля по церковному календарю отмечается День Ангела Тимофея. Поэтому все мужчины, которые носят это имя, празднуют сегодня свои именины. Поздравьте своих родных и близких с праздником искренними словами и красивыми картинками-поздравлениями.

Мужчины с именем Тимофей очень отзывчивые и дружелюбны. Они многим интересуются, многое хотят узнать. Тимофей находится в хороших отношениях с тем, кто его уважает.

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Поздравления в прозе и стихах с именинами Тимофея



Тимофей, я хочу поздравить тебя с именем, данным тебе при рождении твоем. Помни, что твое имя Тимофей означает "богобоязненный". Смело иди своим назначением, по жизни шагай праведником, не нарушай Божьих заповедей и блюди себя.

***

Тимофей, при крещении на тебя надели крест и нарекли именем Божьим. С той же поры состоялось твое духовное рождение. Именно с ним мы и поздравляем тебя. Нет ничего важнее для человека, чем его имя. Ибо имя, данное от Бога, защищает душу от дьявола. У тебя прекрасное имя, Тимофей. С гордостью и честью носи его.

***

Поздравляю с Днем Ангела тебя, Тимофей. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтоб в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Тимофія – іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Тимофій, тебе вітаєм,

З днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тимофій,

Прийми привітання!

Картинки-поздравления с именинами Тимофея



Картинки с именинами



Картинки с Днем Ангела



Картинки-поздравления с Днем Ангела



День Ангела Тимофея



День Ангела Тимофея