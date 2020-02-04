День Ангела Тимофея: картинки и поздравления в прозе и стихах
4 февраля по церковному календарю отмечается День Ангела Тимофея. Поэтому все мужчины, которые носят это имя, празднуют сегодня свои именины. Поздравьте своих родных и близких с праздником искренними словами и красивыми картинками-поздравлениями.
Мужчины с именем Тимофей очень отзывчивые и дружелюбны. Они многим интересуются, многое хотят узнать. Тимофей находится в хороших отношениях с тем, кто его уважает.
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Поздравления в прозе и стихах с именинами Тимофея
Тимофей, я хочу поздравить тебя с именем, данным тебе при рождении твоем. Помни, что твое имя Тимофей означает "богобоязненный". Смело иди своим назначением, по жизни шагай праведником, не нарушай Божьих заповедей и блюди себя.
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Тимофей, при крещении на тебя надели крест и нарекли именем Божьим. С той же поры состоялось твое духовное рождение. Именно с ним мы и поздравляем тебя. Нет ничего важнее для человека, чем его имя. Ибо имя, данное от Бога, защищает душу от дьявола. У тебя прекрасное имя, Тимофей. С гордостью и честью носи его.
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Поздравляю с Днем Ангела тебя, Тимофей. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтоб в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
В Тимофія – іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаєм,
З днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!
Картинки-поздравления с именинами Тимофея
Картинки с именинами
Картинки с Днем Ангела
Картинки-поздравления с Днем Ангела
День Ангела Тимофея
День Ангела Тимофея