День Ангела Валентины: картинки и поздравления в прозе и стихах

23 февраля все девушки и женщины, которые носят имя Валентина – отмечают День Ангела. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "сильная", "здоровая". Женщины с таким именем добры и всегда стремятся помочь другим.

Редакция LifeStyle 24 собрала для вас подборку картинок и поздравлений, чтобы вы смогли поздравить родных и близких с этим замечательным праздником.

Читайте также: Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Картинки с Днем Ангела



Картинки с Днем Ангела



Картинки с именинами



Картинки с именинами



День Ангела Валентины

Поздравления с Днем Ангела в прозе

Валентинка, я желаю тебе осуществления всех желаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море позитивных эмоций, хорошего настроения и ярких моментов в жизни! Пусть твоя улыбка украшает этот мир!

***

Дорогая Валентина, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя проходила интересно и разнообразно. Чтобы не было недостатка творческих идей и мыслей, чтобы тебя переполняли вдохновение и желание творить, чтобы ты всегда могла реализовать все свои возможности. А еще желаю семейного счастья, душевного тепла, мира, здоровья, любви и благополучия!

***

Валентина, поздравляю с Днем Ангела! Желаю интересной жизни и бесконечного вдохновения. Реализации творческого потенциала и любых возможностей. Семейного счастья, душевного тепла и заботы. Пусть все начинания ведут к желаемому результату. Благополучия и радости!

Поздравления с Днем Ангела в стихах

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!