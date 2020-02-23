День Ангела Валентины: картинки и поздравления в прозе и стихах
23 февраля все девушки и женщины, которые носят имя Валентина – отмечают День Ангела. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "сильная", "здоровая". Женщины с таким именем добры и всегда стремятся помочь другим.
Редакция LifeStyle 24 собрала для вас подборку картинок и поздравлений, чтобы вы смогли поздравить родных и близких с этим замечательным праздником.
Читайте также: Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
Картинки с Днем Ангела
Картинки с Днем Ангела
Картинки с именинами
Картинки с именинами
День Ангела Валентины
Поздравления с Днем Ангела в прозе
Валентинка, я желаю тебе осуществления всех желаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море позитивных эмоций, хорошего настроения и ярких моментов в жизни! Пусть твоя улыбка украшает этот мир!
***
Дорогая Валентина, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя проходила интересно и разнообразно. Чтобы не было недостатка творческих идей и мыслей, чтобы тебя переполняли вдохновение и желание творить, чтобы ты всегда могла реализовать все свои возможности. А еще желаю семейного счастья, душевного тепла, мира, здоровья, любви и благополучия!
***
Валентина, поздравляю с Днем Ангела! Желаю интересной жизни и бесконечного вдохновения. Реализации творческого потенциала и любых возможностей. Семейного счастья, душевного тепла и заботы. Пусть все начинания ведут к желаемому результату. Благополучия и радости!
Поздравления с Днем Ангела в стихах
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!
***
Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!