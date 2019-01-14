Поздравления с днем Ангела Василия в прозе и стихах
Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позже стало произноситься как Василиос. Имя Василий означает "царский". У вас есть прекрасная возможность поздравить всех именинников, ведь сегодня, 14 января, именно этот день. Мы отобрали для вас лучшие варианты поздравлений.
В этой статье Вы можете выбрать то поздравление, которое больше всего пришлось по душе.
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Поздравления с Днем Ангела Василия в прозе
Я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.
***
Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять по тем жизненным изменениям, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела, и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
***
Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в знак благодарности, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и почаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
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Поздравления с Днем Ангела Василия в стихах
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято.
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У Василя нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розкривши крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
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У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!
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