Поздравления с днем Ангела Василия в прозе и стихах

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С Днем ангела Василия 2019 - поздравления с Днем ангела Василия в прозе и стихах
Поздравления с днем Ангела Василия в прозе и стихах / Unsplash

Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позже стало произноситься как Василиос. Имя Василий означает "царский". У вас есть прекрасная возможность поздравить всех именинников, ведь сегодня, 14 января, именно этот день. Мы отобрали для вас лучшие варианты поздравлений.

В этой статье Вы можете выбрать то поздравление, которое больше всего пришлось по душе.

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Поздравления с Днем Ангела Василия в прозе

Я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.

***

Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять по тем жизненным изменениям, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела, и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

***

Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в знак благодарности, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и почаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

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Поздравления с Днем Ангела Василия в стихах

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято.

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розкривши крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

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У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

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Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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