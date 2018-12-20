С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах на украинском языке
C днем рождения! Открытки и поздравления с днем рождения своими словами или в стихах подчеркивают вашу любовь, поэтому будьте оригинальными! Вместо банальных поздравлений в одно предложение предлагаем ознакомиться с нашей подборкой стихов и прозы, где вы точно найдете что-то подходящее именно для вас.
Короткие смс, стихи и проза, шутливые и серьезные – все эти поздравления с днем рождения вы найдете в материале! День рождения любят все – и дети, и взрослые, поэтому пожелания должны подходить каждому человеку. В кругу друзей вы можете позволить себе более шутливую форму, а вот в поздравлениях для коллег – стоит быть сдержаннее.
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Поздравления с днем рождения в прозе на украинском языке
З Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло й затишок завжди панують у Твоєму домі, хай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання здійснюються тільки-но Ти про це подумаєш.
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Наше життя як велика ріка. Бажаю твоєму човну легко проходити пороги труднощів, не втратити керування у водоверті кохання й обов’язково допливти до водоспаду щастя. Сьогодні твої очі світяться, на губах прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов’ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в День народження.
Красивые поздравления с днем рождения в прозе
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З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як Ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у Тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості... Але головне, щоб у потрібну хвилину в Тебе завжди було те, що Тобі потрібно.
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Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним.
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Мудреці давним-давно говорили, що одного разу настане нова ера, в яку світ потихеньку почне змінюватися на краще, і нехай все станеться не в один день, але цей світ обов'язково настане! Знаєш, я вірю їм... Адже Ти саме така людина, що несе в собі добро і любов, і у Твій День народження я бажаю Тобі світлого щастя!
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Нехай твоє життя буде схожим на казку, розфарбовану всіма кольорами веселки: червоний – це твоє вічне взаємне кохання, оранжевий – теплота дружніх стосунків, жовтий – яскраве сонечко, зелений – спокій і мир у душі, блакитний – чисте безхмарне небо, синій – вірність і чесність, а щоб ти іноді розслаблялась, то нехай час від часу для тебе все буде фіолетове.
Поздравления с днем рождения в прозе на украинском языке
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Сьогодні у Тебе радісний день – День народження! Поглянь навколо: друзі, квіти, музика, солодощі! Бажаю Тобі, щоб не тільки сьогодні, а й завжди поруч були вірні, люблячі Тебе друзі! Щоб не тільки сьогодні, а й кожного дня Твої очі радували чарівні квіти, а душа була наповнена звуками прекрасної музики! І нехай життя Твоє буде таким солодким, як Твій іменинний торт! Здоров'я Тобі, веселощів, життєвих успіхів і перемог, цікавих зустрічей і добрих друзів! Зі святом!
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Друже! Вітаю Тебе з цим солодким днем – Днем народження! Нехай Твоє життя буде схожим на конфеті, що майорить і переливається різноманітними барвами. Бажаю завжди мати енергію для нових звершень. Хай вірні друзі завжди будуть поруч: допомагатимуть у скрутну хвилину та радітимуть разом з Тобою від щастя. Будь щасливим!
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Вітаю з Днем народження! Нехай життя буде схожим на казку, сповнену чудес і магії. Хай повниться воно щасливими подіями й моментами, нехай не буде в ньому перешкод і бід, а панує лише мир і добробут. Нехай Твої очі повсякчас палають якскравими іскорками щастя й любові, а над головою завжди світить яскраве сонечко й буде чистим небо.
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Говорити один одному гарні слова і бажати удачі можна кожен день, але в День народження кожне слово має особливу вагу і звичайно ж, у них є особлива, чарівна сила – вони мають властивість збуватися! Тож нехай збудуться наші побажання для тебе – бути щасливим, успішним у будь-якій справі й любимим найкращими людьми!
***
Вітаю з цим чудовим світлим днем – Днем народження! Бажаю, щоб життя було по вінця наповнене щастям і любов'ю. Нехай щодень здійснюються найзаповітніші мрії, а душу завжди зігріває радість від яскравих моментів і позитивних вражень.
Открытки на день рождения
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Поздравления с днем рождения в стихах на украинском языке
Я з днем народження вітаю
Та дуже щиро бажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
***
Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день я від душі
Всього найкращого бажаю.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.
Бажаю від сонця – золота, від людей – добра,
Від друзів – вірності, від рідних – любові і ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.
***
Открытки на день рождения
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти улюблену справу,
Робота хай буде для тебе в забаву.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не закипала твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі на останок:
Хай буде щасливим кожний твій ранок!
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***
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
***
У тебе сьогодні день народження,
Тільки я не подарую квітів,
Не складатиму привітань
З побитих і безбарвних слів.
Але візьму я в оберемок зорі,
Зберу перли світанків,
Зачерпну смарагдів моря
І тобі подарую все це.
Я з веселок сплету тобі свято
І оркестр замовлю солов’їний,
У долі попрошу тобі щастя
І любові нескінченної!
***
Сьогодні день для тебе особливий –
Твій день народження, чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий,
Як дощик теплий, літній і рясний!
Бажаю море щастя, море квітів
І здійснення всіх заповітних мрій.
Бажаю миру в домі, миру в світі
І миру завжди у душі твоїй!
Поздравление с днем рождения своими словами
***
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста.
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста.
Бажаю тобі радісних світанків!
Щасливих, романтичних вечорів!
Казкових ніжних снів, бадьорих ранків
І щирих, теплих і відвертих слів!
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***
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів надії
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману.
***
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде щастя завжди з вами,
По ліву й праву руку.
***
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
***
Открытки с днем рождения
Прикольные поздравления с днем рождением на украинском языке
Коли я вип’ю чарку чаю,
Тебе за вуха потягаю.
Зі святом щиро привітаю,
Й такого щастя набажаю:
Багато років і грошей багато,
Гостей завжди багато в Твоїй хаті,
Здоров’я, щоб хватило довго жити,
А решту – за бажанням, докупити!
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***
Побажаєм ми удачі
Й щасливої долі,
На Канарах зо дві дачі
І грошей доволі.
Щоб в житті могла здолати
Височенні гори,
І щоб раз у рік літала
На Червоне море.
***
В цей день лише для Тебе
Сміється сонце з неба,
І ніжно пахнуть квіти
Його теплом зігріті,
І дятел привітання
Відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
А котик походжає
Тобі добра бажає.
С днем рождения – поздравления в прозе и в стихах
***
Ми зі святом Вас вітаєм,
Лантух радості бажаєм!
Будьте дужі і проворні,
По-козацькому моторні,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!
***
З Днем народження вітаєм!
Щастя, радості бажаєм!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
Короткие смс-поздравления с днем рождения на украинском языке
Хай пливе щасливо твій життєвий човен,
І минає легко береги круті,
І любові буде хай він завжди повен –
То найголовніше у людськім житті.
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***
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля!
Красивые поздравления с днем рождения на украинском языке
***
Цей день має чарівне походження,
Бо сьогодні – Твій День народження.
Бажаю, щоб сонце Тебе зігрівало,
Люди усмішку Тобі дарували,
Природа здоров'я Тобі припасла,
А ластівка щастя мішок принесла!
***
Життя хай буде наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
Щастя і радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!
***
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба
І просто людського тепла!
***
Бажаю радісних світанків,
Щасливих і веселих днів!
Бажаю квітів, поцілунків
І теплих гарних вечорів!
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***
Нехай життя щодень Тебе втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі.
Хай розквітає молода душа
Від щастя, від кохання, від удачі!
Поздравления с днем рождения в стихах и прозе на украинском языке
***
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З нагоди урочистої події –
Троянди, усмішки, цілунки, привітання!
Хай втіляться найсміливіші мрії
І щирих друзів гарні побажання !