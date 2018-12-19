День Святого Николая: праздничные пожелания в прозе и стихах

Ежегодно все малыши страны ожидают сказочный праздник – День Святого Николая, который отмечают 19 декабря. Это один из самых любимых праздников, как детей, так и взрослых, ведь ночь с 18 на 19 декабря очень таинственная и наполнена чудом. Поэтому утро 19 декабря является едва ли не одним из лучших, так как дарит настоящее новогоднее чудо. Поздравления с Днем Святого Николая – читайте дальше.

Святой Николай считается одним из самых почитаемых святых церкви. Он является чудотворцем, заступником бедных, защитником детей и покровителем путешественников.

Поздравления с Днем Святого Николая в прозе

Для всех детей, которые вели себя в этом году хорошо, Святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей, и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!

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В День Святого Николая от чистого сердца желаю радости и добрых улыбок близких, светлой надежды души и верной удачи, сказочных чудес и волшебных моментов, несомненного счастья на пути и искренней любви.

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, волшебных чудес и оптимизма в душе, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.



Поздравления с Днем Святого Николая в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая и хочу пожелать приятных подарков и сладких сюрпризов, мира и блага в семье, доброго счастья и крепкого здоровья, большой удачи и замечательных идей, открытой души и светлой надежды.

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С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесет: исцеление души, чудотворные силы противостоять злу, любовь и блага. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

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Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, сбылась заветная мечта и было много сладостей. С этим удивительным, волшебным, добрым праздником — Днем Святого Николая!

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю в этот праздник подарить своим близким сказку и настоящее чудо, найти от Николая Чудотворца хороший подарок и поверить в волшебство, провести успешно и красиво этот день, наполнить вечер семейным счастьем и уютом.

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю с утра проснуться с прекрасным настроением и светлым ожиданием, с искренними чувствами и предвкушением счастья. Желаю, чтобы день прошел красиво и интересно, а вечер подарил уютную атмосферу семейного праздника и добрую радость.

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!



Поздравления с Днем Святого Николая в стихах

Місяць засурмив в ріжок:

- Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.



Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!



Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!



Лучшие поздравления с Днем Святого Николая

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай .

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті – всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Вечір стане на порозі,

З`явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Святий Миколаю,

Тебе я чекаю,

У нічку святкову

З'явись мені знову

З небесної казки.

Для Божої ласки

Я рученьки зношу:

Дай долю хорошу

Для мене – дитини,

Й моєї родини

І тяжіль камінний

Зніми з України.

***

У цей день ми просимо дива

І здоров'я для рідних.

І корову, і верблюда,

І путівку на двох,

І, щоб збулися всі бажання,

Щоб сповнилися мрії,

Випарувалися страданья,

І негаразди, і понти.

Микола у всьому допоможе.

***

На Миколай загадай

Бажання найпотаємніше.

Близьких своїх завжди плекай,

Бо вони в тебе – найцінніше.

Живи у мирі і добрі,

І відганяй думки погані.

Достаток буде у дворі

І будуть шанси тобі дані.

***

В ці дні чекаємо чудес,

Які прийдуть до нас з небес.

Один із днів я точно знаю -

Це день святого Миколая.

Хай Миколай тобі сповна,

Подарить щастя і добра.

Хай дасть тобі надію й ласку,

Щоб ти попав в чарівну казку.