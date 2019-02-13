Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка

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Поздравление с Днем Святого Валентина - поздравления с 14 февраля 2019 в прозе и стихах
Поздравления с Днем Святого Валентина / 24 канал

14 февраля 2019 года влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. Для парня и девушки, которые любят друг друга, – это настоящий сказочный праздник, который окутан романтикой, любовью и нежностью. Поэтому в этот замечательный день, мы подобрали самые лучшие поздравления с Днем Валентина, которыми вы можете поздравить своих половинок.

День влюбленных – единственное самое романтичное время в году, когда можно не стесняться своих чувств и стоит их проявлять словами, подарками и цветами. Лучшие поздравления черпайте в нашем материале.

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Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в прозе

Моя любимая! Сверкай, словно звезда, Расцветай, как роза, летай, как птица, улыбайся и радуйся. Снова и снова вдохновляй меня, будь умницей, красавицей, но главное – будь счастливой. Люблю тебя! С Днем Святого Валентина!

Привітання з Днем закоханих
Поздравления с Днем влюбленных

В день всех влюбленных шлю тебе, моя маленькая, горячий импульс своей любви. Пусть он согреет тебя в этот февральский день, растопит лед недоразумений, разгонит тучи тревог и подарит тебе ласковый луч моей нежности.

***

С Валентиновым днем, золотко! Знай, моя любовь к тебе огромна, словно океан, и яркая, словно цветочная поляна, поэтому это сладкое чувство охватывает меня без остатка!

***

Я не верил, что существуют девушки без недостатков, пока мне жизнь не подарила тебя, любимая. С праздником любви тебя, пусть романтика сегодняшнего дня поселится в душе навсегда.

***

Розовощекий карапуз Купидон уже причесал свои золотые кудри, наточил стрелы, крепче натянул тетиву и, резво махая крылышками, спешит к тебе с моей валентинкой. С праздником тебя, любимая!

***

Моя дорогая девочка! Пусть наша бесконечная любовь будет похожа на солнце, согревая нежностью и страстью сердца и наполняя светом ласки и добра души! С Днем влюбленных!
 

Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в стихах

Мої ти думки захопила,
І моє серце полонила,
Радості великої лавина,
Кохана, з днем Валентина.

Привітання з Днем закоханих
 

З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!

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З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!
Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!

***

Нехай тобі радість завжди посміхається,
Краще тільки, рідна, трапляється,
Щоб щасливою завжди ти була,
Щоб завжди оточувала краса!
Я в день закоханих тобі повторю,
Що безмежно тебе я люблю,
Ти найкраща, найрідніша людина,
І я хочу, щоб так було постійно!

***

Добра моя господине,
Шлю вітання я тобі,
Хай усе погане згине,
Ти живи лиш у добрі.
Все для тебе зроблю, мила,
Зірку з неба досягну,
З дна морського візьму перли,
Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для мене – тільки ніжна!

Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в прозе

В этот день Святого Валентина меня радует мысль, что у нас было с тобой было очень много счастливых Дней Святого Валентина. Давай этот день сделаем еще счастливее!

Привітання коханому в прозі
Поздравления с 14 февраля в день всех влюбленных

Тому единственному мужчине, чьи слова и любовь тронули мое сердце, чье внимание для меня дороже золота и алмазов, в День Святого Валентина я дарю поздравление и в приложение к подарку – нежный поцелуй! И, конечно, я желаю тебе быть действительно счастливым! Я знаю, что в твоей жизни будет море удачи и процветания!

***
Наша любовь тихая и спокойная, и пусть в ней нет подвигов и шекспировских страстей, она для меня самая прекрасная и чудесная на свете! Сегодня я поздравляю тебя с Днем всех влюбленных и искренне желаю, чтобы сбылись твои мечты и задумки, и чтобы каждый день был сказкой и самым лучшим днем!
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Самое прекрасное чувство на земле – любовь! Сегодня мне есть с кем разделить ее, и я поздравляю тебя с замечательным праздником – Днем Святого Валентина! Пусть Судьба одаривает тебя всем, что только нужно человеку для счастья, всем, чего только стоит настоящий мужчина! Пусть каждый твой день начинается с улыбки, а мечты – исполняются!
 
***
Я люблю тебя каждую секунду, минуту, час, день, и ночь. Неделю, месяц, год и век... Мы нашли друг друга среди миллионов, и теперь мы две половинки одного большого сердца. Если ты так не считаешь, то я не смогу больше жить, потому что сердце не может биться только наполовину.
http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=74 http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=7

Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в стихах

Орел гордий
Мій коханий,
Ясний погляд,
Чистий зір,
Мудрий будь,
і будь ти добрий,
Лиш тебе люблю, повір!

***

Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.

Поздравление любимому в прозе с Днем Святого Валентина
Поздравление любимому в прозе с Днем Святого Валентина

Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!

***

Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання,
Хай буде у житті доволі
І ласки й ніжності й кохання!

***

В День Святого Валентина
Поцілунком ніжним вітаю,
Серце тобі я дарую своє —
Пам’ятай, що тебе я кохаю!

***

Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу.
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе
Подаруй мені любов —
Серце битиметься знов.

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Теги: LifeStyle Новости культуры День Валентина Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 канал
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