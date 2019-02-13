Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
14 февраля 2019 года влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. Для парня и девушки, которые любят друг друга, – это настоящий сказочный праздник, который окутан романтикой, любовью и нежностью. Поэтому в этот замечательный день, мы подобрали самые лучшие поздравления с Днем Валентина, которыми вы можете поздравить своих половинок.
День влюбленных – единственное самое романтичное время в году, когда можно не стесняться своих чувств и стоит их проявлять словами, подарками и цветами. Лучшие поздравления черпайте в нашем материале.
Читайте также: День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в прозе
Моя любимая! Сверкай, словно звезда, Расцветай, как роза, летай, как птица, улыбайся и радуйся. Снова и снова вдохновляй меня, будь умницей, красавицей, но главное – будь счастливой. Люблю тебя! С Днем Святого Валентина!
Поздравления с Днем влюбленных
В день всех влюбленных шлю тебе, моя маленькая, горячий импульс своей любви. Пусть он согреет тебя в этот февральский день, растопит лед недоразумений, разгонит тучи тревог и подарит тебе ласковый луч моей нежности.
***
С Валентиновым днем, золотко! Знай, моя любовь к тебе огромна, словно океан, и яркая, словно цветочная поляна, поэтому это сладкое чувство охватывает меня без остатка!
***
Я не верил, что существуют девушки без недостатков, пока мне жизнь не подарила тебя, любимая. С праздником любви тебя, пусть романтика сегодняшнего дня поселится в душе навсегда.
***
Розовощекий карапуз Купидон уже причесал свои золотые кудри, наточил стрелы, крепче натянул тетиву и, резво махая крылышками, спешит к тебе с моей валентинкой. С праздником тебя, любимая!
***
Моя дорогая девочка! Пусть наша бесконечная любовь будет похожа на солнце, согревая нежностью и страстью сердца и наполняя светом ласки и добра души! С Днем влюбленных!
Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в стихах
Мої ти думки захопила,
І моє серце полонила,
Радості великої лавина,
Кохана, з днем Валентина.
З Днем закоханих!
Любов – це диво,
Танець метеликів,
солодкий нектар,
Благодать, що зо мною всюди,
Це ти – мій божественний дар!
Читайте также: Смс поздравления ко Дню Святого Валентина
З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!
Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!
***
Нехай тобі радість завжди посміхається,
Краще тільки, рідна, трапляється,
Щоб щасливою завжди ти була,
Щоб завжди оточувала краса!
Я в день закоханих тобі повторю,
Що безмежно тебе я люблю,
Ти найкраща, найрідніша людина,
І я хочу, щоб так було постійно!
***
Добра моя господине,
Шлю вітання я тобі,
Хай усе погане згине,
Ти живи лиш у добрі.
Все для тебе зроблю, мила,
Зірку з неба досягну,
З дна морського візьму перли,
Бо тебе лиш я люблю!
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для мене – тільки ніжна!
Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в прозе
В этот день Святого Валентина меня радует мысль, что у нас было с тобой было очень много счастливых Дней Святого Валентина. Давай этот день сделаем еще счастливее!
Поздравления с 14 февраля в день всех влюбленных
Тому единственному мужчине, чьи слова и любовь тронули мое сердце, чье внимание для меня дороже золота и алмазов, в День Святого Валентина я дарю поздравление и в приложение к подарку – нежный поцелуй! И, конечно, я желаю тебе быть действительно счастливым! Я знаю, что в твоей жизни будет море удачи и процветания!
Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в стихах
Орел гордий
Мій коханий,
Ясний погляд,
Чистий зір,
Мудрий будь,
і будь ти добрий,
Лиш тебе люблю, повір!
***
Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
Поздравление любимому в прозе с Днем Святого Валентина
Я стану солодкою мармулядою,
щоб ти мене скуштував;
Я стану найбільшою в світі принадою,
щоб ти мене всюди шукав;
Я стану ласкавим травневим сонечком,
щоб ти мене завжди чекав;
Я стану пухнастим сіреньким котиком,
щоб ти мене завжди кохав!
***
Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання,
Хай буде у житті доволі
І ласки й ніжності й кохання!
***
В День Святого Валентина
Поцілунком ніжним вітаю,
Серце тобі я дарую своє —
Пам’ятай, що тебе я кохаю!
***
Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу.
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе
Подаруй мені любов —
Серце битиметься знов.