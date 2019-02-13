Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка

14 февраля 2019 года влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. Для парня и девушки, которые любят друг друга, – это настоящий сказочный праздник, который окутан романтикой, любовью и нежностью. Поэтому в этот замечательный день, мы подобрали самые лучшие поздравления с Днем Валентина, которыми вы можете поздравить своих половинок.

День влюбленных – единственное самое романтичное время в году, когда можно не стесняться своих чувств и стоит их проявлять словами, подарками и цветами. Лучшие поздравления черпайте в нашем материале.

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Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в прозе

Моя любимая! Сверкай, словно звезда, Расцветай, как роза, летай, как птица, улыбайся и радуйся. Снова и снова вдохновляй меня, будь умницей, красавицей, но главное – будь счастливой. Люблю тебя! С Днем Святого Валентина!



Поздравления с Днем влюбленных

В день всех влюбленных шлю тебе, моя маленькая, горячий импульс своей любви. Пусть он согреет тебя в этот февральский день, растопит лед недоразумений, разгонит тучи тревог и подарит тебе ласковый луч моей нежности.

***

С Валентиновым днем, золотко! Знай, моя любовь к тебе огромна, словно океан, и яркая, словно цветочная поляна, поэтому это сладкое чувство охватывает меня без остатка!

***

Я не верил, что существуют девушки без недостатков, пока мне жизнь не подарила тебя, любимая. С праздником любви тебя, пусть романтика сегодняшнего дня поселится в душе навсегда.

***

Розовощекий карапуз Купидон уже причесал свои золотые кудри, наточил стрелы, крепче натянул тетиву и, резво махая крылышками, спешит к тебе с моей валентинкой. С праздником тебя, любимая!

***

Моя дорогая девочка! Пусть наша бесконечная любовь будет похожа на солнце, согревая нежностью и страстью сердца и наполняя светом ласки и добра души! С Днем влюбленных!



Поздравления с Днем Святого Валентина для любимой в стихах

Мої ти думки захопила,

І моє серце полонила,

Радості великої лавина,

Кохана, з днем Валентина.





З Днем закоханих!

Любов – це диво,

Танець метеликів,

солодкий нектар,

Благодать, що зо мною всюди,

Це ти – мій божественний дар!

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З днем Валентина вітаю Тебе, кохана моя!

Я просто бажаю ніжності, щоб цвіла душа твоя!

***

Нехай тобі радість завжди посміхається,

Краще тільки, рідна, трапляється,

Щоб щасливою завжди ти була,

Щоб завжди оточувала краса!

Я в день закоханих тобі повторю,

Що безмежно тебе я люблю,

Ти найкраща, найрідніша людина,

І я хочу, щоб так було постійно!

***

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в прозе

В этот день Святого Валентина меня радует мысль, что у нас было с тобой было очень много счастливых Дней Святого Валентина. Давай этот день сделаем еще счастливее!



Поздравления с 14 февраля в день всех влюбленных

Тому единственному мужчине, чьи слова и любовь тронули мое сердце, чье внимание для меня дороже золота и алмазов, в День Святого Валентина я дарю поздравление и в приложение к подарку – нежный поцелуй! И, конечно, я желаю тебе быть действительно счастливым! Я знаю, что в твоей жизни будет море удачи и процветания!

***

Наша любовь тихая и спокойная, и пусть в ней нет подвигов и шекспировских страстей, она для меня самая прекрасная и чудесная на свете! Сегодня я поздравляю тебя с Днем всех влюбленных и искренне желаю, чтобы сбылись твои мечты и задумки, и чтобы каждый день был сказкой и самым лучшим днем!

*** Самое прекрасное чувство на земле – любовь! Сегодня мне есть с кем разделить ее, и я поздравляю тебя с замечательным праздником – Днем Святого Валентина! Пусть Судьба одаривает тебя всем, что только нужно человеку для счастья, всем, чего только стоит настоящий мужчина! Пусть каждый твой день начинается с улыбки, а мечты – исполняются!



http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=74 http://pozdravlenye.com/ukrpozdr.php?cat=7 Я люблю тебя каждую секунду, минуту, час, день, и ночь. Неделю, месяц, год и век... Мы нашли друг друга среди миллионов, и теперь мы две половинки одного большого сердца. Если ты так не считаешь, то я не смогу больше жить, потому что сердце не может биться только наполовину.

Поздравления с Днем Святого Валентина для любимого в стихах

Орел гордий

Мій коханий,

Ясний погляд,

Чистий зір,

Мудрий будь,

і будь ти добрий,

Лиш тебе люблю, повір!

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.



Поздравление любимому в прозе с Днем Святого Валентина

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

В День Святого Валентина

Поцілунком ніжним вітаю,

Серце тобі я дарую своє —

Пам’ятай, що тебе я кохаю!

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу.

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе

Подаруй мені любов —

Серце битиметься знов.