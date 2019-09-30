С праздником Веры, Надежды, Любови и Софии: поздравления с именинами в прозе и стихах
День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю. По традиции, в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.
Несмотря на страшную историю праздника Веры, Надежды, Любви и Софии, это день всегда воспринимали радостно. Ведь девочки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.
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Обязательно поздравьте в этот день с именинами всех женщин, которые носят имена святых. В нашем материале вы найдете лучшие поздравления в прозе и стихах!
Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в прозе
Поздравляем с Днем святых Веры, Надежды и Любви и матери их Софии! Желаем твердости и непоколебимости веры, добрых надежд и нежной любви! Будьте сохранены Богом и близкими людьми!
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От всей души поздравляю тебя с праздником Веры, Надежды и Любви! Пусть вера в лучшее всегда живет в твоей душе, надежда никогда не покидает тебя, а любовь освещает твой жизненный путь.
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Именины – это праздник души и тепла, который сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.
С Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии поздравления в прозе
Поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
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Поздравляю с именинами! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!
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Поздравляю всех с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Вера, надежда и любовь – это то, без чего наша жизнь не имеет смысла, поэтому хотелось бы пожелать всем терпения, понимания, уверенности в своих силах, благополучия и теплых отношений.
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Сегодня именины у восхитительных женщин – Веры, Надежды, Любви и Софии. Вы – символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не меркнет ни на мгновение, а любовь будет преданной спутницей на протяжении всей жизни.
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Всех прекрасных женщин, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь и София, поздравляем с их Днем ангела. Пусть в вашей жизни будут радость, счастье, мир и, конечно, все то, о чем говорят ваши прекрасные имена. С праздником! И все вам самого светлого, доброго и чистого.
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Хочу тебя поздравить с очень светлым и трогательным праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Без этих чувств наша жизнь не может быть полной. От всего сердца желаю тебе никогда не терять веру, всегда сохранять надежду и обрести настоящую любовь!
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Сегодня замечательный праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии прекрасной жизни, удивительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя и пусть не угасает искренняя любовь.
Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в прозе
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Дорогие наши Веры, Любы, Нади и Софии, сегодня ваши именины. Поздравляем и желаем вам всех благ, как материальных, так и духовных. Пусть ваша жизнь будет наполнена до самых краев радостью и счастьем. Будьте такими же солнечными и пусть каждый день дарит вам только хорошее.
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Искренне поздравляю с великим праздником, с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю светлой дороги к успеху и удаче, добрых надежд и крепкой веры в себя, желаю искренней и взаимной любви, несомненного счастья, истинного благополучия и отрады души.
Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в стихах
Сьогодні блакитні, чисті і добрі небеса,
Нам свято особливе, світле дарують,
Нехай в День Віри, Надії і Любові,
Твоя душа веселиться і радіє.
Нехай у вас буде мир у душі,
Нехай Ангели вас від печалей охороняють,
В честь свята сьогодні по всій країні,
Пісні співають, веселяться і гуляють.
***
Не звикла у скорботі жити Україна,
Щоб ганьбити потім себе виною,
Одного разу три дочки світлої Софії,
У світ пішли від нас високий і інший.
Пішли вони за свою віру в Бога,
З незайманою та чистою гарячою душею,
Вони не чекали райського порогу,
Вони були віддані меті святої.
***
Три діви юні колись поклали,
Свої молоді життя на жертовний вівтар,
За те, щоб на нашій землі завжди були,
Великий Бог і справедливий Цар.
І ми з тих пір серцево згадуємо,
Трьох сестер – Віру, Надію, Любов,
Ми адже суть цих почуттів всі знаємо,
Ми їх відчуваємо в житті знову і знову.
Красивые поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в стихах
***
Страждання і горя завжди, на жаль повні,
Океанів життя, вируючі сильні хвилі,
Їх бризки – це наші сльози і червона кров,
Але прийшли і утішаєш Надія, Віра і Любов.
Вони завжди у долі поганої, сумної,
Допомагають людям своєю невблаганною силою,
Вони підбадьорюють і підтримують своєю душею,
Приносять благословення завжди з собою.
***
Три сестриці, створення дуже ніжних,
Зібралися в дорогу сувору одного разу,
Щоб відшукати серед морів безмежних,
Джерело від Бога, що зможе врятувати від спраги.
Вони у будинку попрощавшись, навіки розійшлися,
Вирушаючи в поодинці в далекі далі,
Першою ім'я – Віра, друга – Любов,
Ну а третю Надією всі звали.
***
Сьогодні свята прийшли православні терміни,
І обіцяно було погодою спекотне літо,
Чому ж люди так самотні?
Чому їх завжди розносить по білому світу?
І в будь-яких країнах, і у всіх межах,
Я буду просити одного, як раніше:
Щоб Вірити і жити, і, звичайно Любити,
Нехай вас ніколи не покине Надія.
***
Нехай у День Надії, Віри і Любові
Вас Ангел нагородить величезним щастям,
Щоб забули всі свої біди,
І відігріли душу від негоди.
Щоб чистої віри лився світлий промінь,
Надія Ваше серце сповнювала,
І щоб любов через життєві хмари
Серед мирських турбот завжди сяяла!
Стихотворные поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии на украинском языке
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Хай буде в житті три героїні:
Надія і Віра, а з ними Любов,
Нехай дні погані зникнуть відтепер,
А найкращий час прийде до тебе знову.
Нехай буде Надія світилом в ночі,
І нехай буде Віра в твоїй голові,
Любов у серці, любов'ю живи,
І будь вдячний прекрасній долі!
***
Любов, Надія, Віра чинить чудеса.
І, розправляючи крила, злітають в небеса.
Щасливці, що пізнали їх силу на собі.
Їм більше не доведеться блукати потемки й імлі.
О, люди, бережіть кохання, надії світло,
І не втрачайте віру, коли дороги немає.
Ще впустіть в серце побільше доброти.
І неодмінно збудуться всі давні мрії!
***
Вітаю з Днем Віри, Любові і Надії!
В це свято добрі і піднесені ооличчя.
І щасливі, в скромних охайних шатах,
У храм поспішають люди святим помолитись.
Я бажаю вам мудрості щирої віри,
Щоб, як сонце, вона ваше життя осявала.
І нехай сестри вам служать гідним прикладом,
Адже за віру вони постраждали чимало.
***
Сьогодні з Ангелом ти можеш говорити,
Сьогодні день, коли збуваються надії,
Ми Віру вітаємо, нема чого жартувати,
І бажаємо бути краще лише, перш ніж.
Хай наповнює твої дні доля
Любов'ю, щастям, радістю і ніжно
Нехай оселитися в душі твоїй мрія,
І поведе в далеку безкрайність.
Искренние поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии своими словами
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Без них неможливо прожити на світі,
Без них лише смуток і туга,
Без них не бувають щасливими діти,
Без них з землі не дочекаєшся паростка.
Ми прославляємо їх рік за роком,
Ми їх згадуємо знову і знову.
Адже постійно йдуть разом з нами
Віра, Надія і, звичайно, Любов!