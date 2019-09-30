С праздником Веры, Надежды, Любови и Софии: поздравления с именинами в прозе и стихах

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю. По традиции, в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.

Несмотря на страшную историю праздника Веры, Надежды, Любви и Софии, это день всегда воспринимали радостно. Ведь девочки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.

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Обязательно поздравьте в этот день с именинами всех женщин, которые носят имена святых. В нашем материале вы найдете лучшие поздравления в прозе и стихах!

Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в прозе

Поздравляем с Днем святых Веры, Надежды и Любви и матери их Софии! Желаем твердости и непоколебимости веры, добрых надежд и нежной любви! Будьте сохранены Богом и близкими людьми!

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От всей души поздравляю тебя с праздником Веры, Надежды и Любви! Пусть вера в лучшее всегда живет в твоей душе, надежда никогда не покидает тебя, а любовь освещает твой жизненный путь.

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Именины – это праздник души и тепла, который сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.



С Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии поздравления в прозе

Поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!

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Поздравляю всех с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Вера, надежда и любовь – это то, без чего наша жизнь не имеет смысла, поэтому хотелось бы пожелать всем терпения, понимания, уверенности в своих силах, благополучия и теплых отношений.

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Сегодня именины у восхитительных женщин – Веры, Надежды, Любви и Софии. Вы – символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не меркнет ни на мгновение, а любовь будет преданной спутницей на протяжении всей жизни.

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Всех прекрасных женщин, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь и София, поздравляем с их Днем ангела. Пусть в вашей жизни будут радость, счастье, мир и, конечно, все то, о чем говорят ваши прекрасные имена. С праздником! И все вам самого светлого, доброго и чистого.

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Хочу тебя поздравить с очень светлым и трогательным праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Без этих чувств наша жизнь не может быть полной. От всего сердца желаю тебе никогда не терять веру, всегда сохранять надежду и обрести настоящую любовь!

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Сегодня замечательный праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии прекрасной жизни, удивительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя и пусть не угасает искренняя любовь.



Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в прозе

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Дорогие наши Веры, Любы, Нади и Софии, сегодня ваши именины. Поздравляем и желаем вам всех благ, как материальных, так и духовных. Пусть ваша жизнь будет наполнена до самых краев радостью и счастьем. Будьте такими же солнечными и пусть каждый день дарит вам только хорошее.

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Искренне поздравляю с великим праздником, с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю светлой дороги к успеху и удаче, добрых надежд и крепкой веры в себя, желаю искренней и взаимной любви, несомненного счастья, истинного благополучия и отрады души.

Поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в стихах

Сьогодні блакитні, чисті і добрі небеса,

Нам свято особливе, світле дарують,

Нехай в День Віри, Надії і Любові,

Твоя душа веселиться і радіє.

Нехай у вас буде мир у душі,

Нехай Ангели вас від печалей охороняють,

В честь свята сьогодні по всій країні,

Пісні співають, веселяться і гуляють.

***

Не звикла у скорботі жити Україна,

Щоб ганьбити потім себе виною,

Одного разу три дочки світлої Софії,

У світ пішли від нас високий і інший.

Пішли вони за свою віру в Бога,

З незайманою та чистою гарячою душею,

Вони не чекали райського порогу,

Вони були віддані меті святої.

***

Три діви юні колись поклали,

Свої молоді життя на жертовний вівтар,

За те, щоб на нашій землі завжди були,

Великий Бог і справедливий Цар.

І ми з тих пір серцево згадуємо,

Трьох сестер – Віру, Надію, Любов,

Ми адже суть цих почуттів всі знаємо,

Ми їх відчуваємо в житті знову і знову.



Красивые поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в стихах

***

Страждання і горя завжди, на жаль повні,

Океанів життя, вируючі сильні хвилі,

Їх бризки – це наші сльози і червона кров,

Але прийшли і утішаєш Надія, Віра і Любов.

Вони завжди у долі поганої, сумної,

Допомагають людям своєю невблаганною силою,

Вони підбадьорюють і підтримують своєю душею,

Приносять благословення завжди з собою.

***

Три сестриці, створення дуже ніжних,

Зібралися в дорогу сувору одного разу,

Щоб відшукати серед морів безмежних,

Джерело від Бога, що зможе врятувати від спраги.

Вони у будинку попрощавшись, навіки розійшлися,

Вирушаючи в поодинці в далекі далі,

Першою ім'я – Віра, друга – Любов,

Ну а третю Надією всі звали.

***

Сьогодні свята прийшли православні терміни,

І обіцяно було погодою спекотне літо,

Чому ж люди так самотні?

Чому їх завжди розносить по білому світу?

І в будь-яких країнах, і у всіх межах,

Я буду просити одного, як раніше:

Щоб Вірити і жити, і, звичайно Любити,

Нехай вас ніколи не покине Надія.

***

Нехай у День Надії, Віри і Любові

Вас Ангел нагородить величезним щастям,

Щоб забули всі свої біди,

І відігріли душу від негоди.

Щоб чистої віри лився світлий промінь,

Надія Ваше серце сповнювала,

І щоб любов через життєві хмари

Серед мирських турбот завжди сяяла!



Стихотворные поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии на украинском языке

***

Хай буде в житті три героїні:

Надія і Віра, а з ними Любов,

Нехай дні погані зникнуть відтепер,

А найкращий час прийде до тебе знову.

Нехай буде Надія світилом в ночі,

І нехай буде Віра в твоїй голові,

Любов у серці, любов'ю живи,

І будь вдячний прекрасній долі!

***

Любов, Надія, Віра чинить чудеса.

І, розправляючи крила, злітають в небеса.

Щасливці, що пізнали їх силу на собі.

Їм більше не доведеться блукати потемки й імлі.

О, люди, бережіть кохання, надії світло,

І не втрачайте віру, коли дороги немає.

Ще впустіть в серце побільше доброти.

І неодмінно збудуться всі давні мрії!

***

Вітаю з Днем Віри, Любові і Надії!

В це свято добрі і піднесені ооличчя.

І щасливі, в скромних охайних шатах,

У храм поспішають люди святим помолитись.

Я бажаю вам мудрості щирої віри,

Щоб, як сонце, вона ваше життя осявала.

І нехай сестри вам служать гідним прикладом,

Адже за віру вони постраждали чимало.

***

Сьогодні з Ангелом ти можеш говорити,

Сьогодні день, коли збуваються надії,

Ми Віру вітаємо, нема чого жартувати,

І бажаємо бути краще лише, перш ніж.

Хай наповнює твої дні доля

Любов'ю, щастям, радістю і ніжно

Нехай оселитися в душі твоїй мрія,

І поведе в далеку безкрайність.



Искренние поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и их матери Софии своими словами

***

Без них неможливо прожити на світі,

Без них лише смуток і туга,

Без них не бувають щасливими діти,

Без них з землі не дочекаєшся паростка.

Ми прославляємо їх рік за роком,

Ми їх згадуємо знову і знову.

Адже постійно йдуть разом з нами

Віра, Надія і, звичайно, Любов!