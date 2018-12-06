6 декабря 2018 года в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно в этот день 1993 года Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины". 6 декабря – это день памяти тысячи смелых и мужественных воинов, которые отдали свою жизнь за независимость, свободу и суверенность нашего государства.

День Вооруженных Сил Украины сегодня – это прежде всего почетный праздник тех, кто защищает наше государство от врагов, заботится о безопасности и укреплении обороноспособности страны. Это день смелых военнослужащих, благодаря несокрушимому духу которых, Украина до сих пор остается суверенным независимым государством.

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Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в прозе

Дорогие соотечественники!

От имени (название организации) и от себя лично искренне поздравляю Вас с 6 декабря – Днем Вооруженных Сил Украины!

Мы благодарны всем, кто защищал нашу родную землю от вражеских войск, кто становился на защиту Отечества по первому ее зову! Мы помним о том, что это именно Вы подарили нам мирное будущее и осознаем, что теперь наша задача – обеспечить Вам достойное настоящее.

Поздравляем также всех молодых защитников родины, которые осваивают нелегкое мастерство военного дела! От Вас зависит суверенность нашего государства, мир и спокойствие украинского народа. Берите же пример со своих славных предшественников, которые сумели сохранить Украину для нас и поручили Вам продолжать это ответственное дело. Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!



Поздравления с Днем Вооруженных Сил в прозе

У каждого государства есть свое войско. У каждого из них есть свои символы, которые отражены в присяге. У воинов Вооруженных сил Украины тоже есть святые слова, которые глубоко убедительно определяют роль и назначение национального войска – служить украинскому народу. В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников. Дети народа, украинские воины, вместе с Украиной выступают надежным гарантом суверенитета и целостности государства. Для них служение народу – высокая честь, призвание, долг.

Праздник Вооруженных сил Украины – это дань памяти тысячам воинов, погибших в битвах за свободу, волю и независимость Украины.

В канун праздника с чувством глубокого уважения и признательности поздравляем военных. Пусть спокойно чувствуют себя под надежной защитой ваши семьи, весь украинский народ.

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Уважаемые воины, ветераны войны и Вооруженных Сил, участники освободительных соревнований украинского народа!

От имени (название организации) поздравляем вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Отмечая этот праздник, мы отдаем глубокую дань уважения всем, кто защищал честь и свободу родной земли, кто сейчас укрепляет обороноспособность страны.

Украинский народ высоко ценит ратную службу воинов, которые выполняют возложенный на них конституционный долг, обеспечивают надежную оборону Отечества, его неприкосновенность и территориальную целостность. Основа нашей будущей армии – высококвалифицированный и высокооплачиваемый, уверенный в завтрашнем дне офицер. Именно поэтому реформирование Вооруженных Сил осуществляется параллельно с решением социальных проблем военнослужащих и членов их семей.

Верим, что украинские военнослужащие и в дальнейшем будут объединяться вокруг идеи единой и неделимой Украины.

Пусть искренняя любовь к Украине, славные боевые подвиги наших отцов и дедов, народное уважение вдохновляют вас на новые свершения в благородном деле служения родному народу. Счастья, добра и согласия вам и вашим семьям, дорогие воины и ветераны!

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В День Вооруженных Сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже спокойствия и блага страны, смело и легко выдерживать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного спокойствия государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле мужество и свой героизм.

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Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в стихах

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога.

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!



Поздравления с Днем Вооруженных Сил в стихах

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Колектив жіночий хоче привітати

Вас, чоловіки, з вашим славним святом.

І прийміть у цей святковий час

Цілу низку побажань від нас.

Щоб бутерброд не падав маслом вниз,

Приємний завжди щоб чекав сюрприз,

Щоб зранку з тої лиш вставав ноги,

Щоб не залазити частенько у борги.

Не хворіть, а ще не сумувать,

Їсти з апетитом, міцно спать,

Менш у житті вам хвилюватись,

Більш нам подобатись старатись,

Мужності, бадьорості ,наснаги,

Оптимізму, сили і відваги.

Не сердитись і не сваритись,

Не спаскудитись, не спитись

Щоб ніколи втоми ви не знали,

Щоб на все вам сили вистачало.

***

Джерельний тихий спів води,

Безкрайнії степів простори,

І смерековії ліси,

Широкі плаї, круті гори!



Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком!



За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід!



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!