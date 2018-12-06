День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в прозе и стихах
6 декабря 2018 года в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно в этот день 1993 года Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины". 6 декабря – это день памяти тысячи смелых и мужественных воинов, которые отдали свою жизнь за независимость, свободу и суверенность нашего государства.
День Вооруженных Сил Украины сегодня – это прежде всего почетный праздник тех, кто защищает наше государство от врагов, заботится о безопасности и укреплении обороноспособности страны. Это день смелых военнослужащих, благодаря несокрушимому духу которых, Украина до сих пор остается суверенным независимым государством.
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Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в прозе
Дорогие соотечественники!
От имени (название организации) и от себя лично искренне поздравляю Вас с 6 декабря – Днем Вооруженных Сил Украины!
Мы благодарны всем, кто защищал нашу родную землю от вражеских войск, кто становился на защиту Отечества по первому ее зову! Мы помним о том, что это именно Вы подарили нам мирное будущее и осознаем, что теперь наша задача – обеспечить Вам достойное настоящее.
Поздравляем также всех молодых защитников родины, которые осваивают нелегкое мастерство военного дела! От Вас зависит суверенность нашего государства, мир и спокойствие украинского народа. Берите же пример со своих славных предшественников, которые сумели сохранить Украину для нас и поручили Вам продолжать это ответственное дело. Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!
Поздравления с Днем Вооруженных Сил в прозе
У каждого государства есть свое войско. У каждого из них есть свои символы, которые отражены в присяге. У воинов Вооруженных сил Украины тоже есть святые слова, которые глубоко убедительно определяют роль и назначение национального войска – служить украинскому народу. В ответственное время народ всегда с особым вниманием смотрит на своих защитников. Дети народа, украинские воины, вместе с Украиной выступают надежным гарантом суверенитета и целостности государства. Для них служение народу – высокая честь, призвание, долг.
Праздник Вооруженных сил Украины – это дань памяти тысячам воинов, погибших в битвах за свободу, волю и независимость Украины.
В канун праздника с чувством глубокого уважения и признательности поздравляем военных. Пусть спокойно чувствуют себя под надежной защитой ваши семьи, весь украинский народ.
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Уважаемые воины, ветераны войны и Вооруженных Сил, участники освободительных соревнований украинского народа!
От имени (название организации) поздравляем вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Отмечая этот праздник, мы отдаем глубокую дань уважения всем, кто защищал честь и свободу родной земли, кто сейчас укрепляет обороноспособность страны.
Украинский народ высоко ценит ратную службу воинов, которые выполняют возложенный на них конституционный долг, обеспечивают надежную оборону Отечества, его неприкосновенность и территориальную целостность. Основа нашей будущей армии – высококвалифицированный и высокооплачиваемый, уверенный в завтрашнем дне офицер. Именно поэтому реформирование Вооруженных Сил осуществляется параллельно с решением социальных проблем военнослужащих и членов их семей.
Верим, что украинские военнослужащие и в дальнейшем будут объединяться вокруг идеи единой и неделимой Украины.
Пусть искренняя любовь к Украине, славные боевые подвиги наших отцов и дедов, народное уважение вдохновляют вас на новые свершения в благородном деле служения родному народу. Счастья, добра и согласия вам и вашим семьям, дорогие воины и ветераны!
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В День Вооруженных Сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже спокойствия и блага страны, смело и легко выдерживать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного спокойствия государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле мужество и свой героизм.
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Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в стихах
Ти солдат і тепер захищаєш,
Рідний край від московських катів.
Нечисть бісівську геть проганяєш,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Знаю, синку, ти скучив за мною,
Та за рідним будинком своїм.
Бог почує молитву ту мою,
Повернешся додому живим.
Вірю, буде твоя перемога.
Та майбутнє щасливе життя.
В Україну я вірю та в Бога,
І чекаю на тебе щодня.
З Днем захисника України!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
Поздравления с Днем Вооруженных Сил в стихах
6 грудня – тож Тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарно казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться Тобі!
***
Колектив жіночий хоче привітати
Вас, чоловіки, з вашим славним святом.
І прийміть у цей святковий час
Цілу низку побажань від нас.
Щоб бутерброд не падав маслом вниз,
Приємний завжди щоб чекав сюрприз,
Щоб зранку з тої лиш вставав ноги,
Щоб не залазити частенько у борги.
Не хворіть, а ще не сумувать,
Їсти з апетитом, міцно спать,
Менш у житті вам хвилюватись,
Більш нам подобатись старатись,
Мужності, бадьорості ,наснаги,
Оптимізму, сили і відваги.
Не сердитись і не сваритись,
Не спаскудитись, не спитись
Щоб ніколи втоми ви не знали,
Щоб на все вам сили вистачало.
***
Джерельний тихий спів води,
Безкрайнії степів простори,
І смерековії ліси,
Широкі плаї, круті гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з веселим внуком!
За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!