Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
В ночь с 13 на 14 января в Украине празднуют Старый Новый год. Поздравьте своих близких красивым СМС-сообщением.
По старому летоисчислению на 14 января выпадал первый день нового года, поэтому и ночь с 13 на 14 число называют Старым Новым годом. Дело в том, что христиане восточного обряда живут по старому, юлианскому календарю. Праздничный ужин с 13 на 14 января называют Щедрым вечером. Старый Новый год богат на традиции – в этот вечер "водят козу", в некоторых регионах щедруют, а также утром 14 января посевают.
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Чтобы следующий год был для ваших родных и близких счастливым и здоровым, поздравьте их теплыми словами.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Нехай у Старий Новий рік у тебе з'явиться бажання терміново позбутися непотрібних речей і обридлих відносин, які зовсім не будуть поєднуватися з гарним настроєм і щирими людьми. Бажаю не втрачати віри в казку і чари, адже для них завжди знайдеться затишне місце в нашому прекрасному житті!
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Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!
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Зустрічайте Старий Новий рік – з веселими піснями та застіллям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай здійсняться всі бажання, задумані в ці чарівні дні. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах
З Різдвом Христовим
І Новим роком вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
Многії-многії літа!
***
Чи вiн старий, чи може він новiший -
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – з старим Новим роком!
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***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
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***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік, що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
***
Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
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***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Їсти є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
"З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!"
***
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!!
**
Ні золота, ні королівських вам палаців,
Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,
А просто всім людського щастя!
Бажаю я під Старий Новий Рік!
Поздравление с праздником Василия на украинском языке
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято.
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У Василя нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розкривши крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!
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