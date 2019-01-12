Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах

В ночь с 13 на 14 января в Украине празднуют Старый Новый год. Поздравьте своих близких красивым СМС-сообщением.

По старому летоисчислению на 14 января выпадал первый день нового года, поэтому и ночь с 13 на 14 число называют Старым Новым годом. Дело в том, что христиане восточного обряда живут по старому, юлианскому календарю. Праздничный ужин с 13 на 14 января называют Щедрым вечером. Старый Новый год богат на традиции – в этот вечер "водят козу", в некоторых регионах щедруют, а также утром 14 января посевают.

Читайте также: Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке

Чтобы следующий год был для ваших родных и близких счастливым и здоровым, поздравьте их теплыми словами.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Нехай у Старий Новий рік у тебе з'явиться бажання терміново позбутися непотрібних речей і обридлих відносин, які зовсім не будуть поєднуватися з гарним настроєм і щирими людьми. Бажаю не втрачати віри в казку і чари, адже для них завжди знайдеться затишне місце в нашому прекрасному житті!

***

Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!

***

Зустрічайте Старий Новий рік – з веселими піснями та застіллям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай здійсняться всі бажання, задумані в ці чарівні дні. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

З Різдвом Христовим

І Новим роком вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший -

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – з старим Новим роком!

Читайте также: Щедрый вечер: традиции, как встречают Старый Новый Год в Украине

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

Читайте также: Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік, що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

Читайте также: Щедрый вечер: что нельзя делать в этот праздник

***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Їсти є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

"З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!"

***

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!!

**

Ні золота, ні королівських вам палаців,

Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,

А просто всім людського щастя!

Бажаю я під Старий Новий Рік!

Поздравление с праздником Василия на украинском языке

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято.

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розкривши крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

Читайте также: 14 января – тройной праздник: Василия, Обрезание Господне и Старый Новый год