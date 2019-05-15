Пожизненное заключение за аборт: в штатах Америки приняли резонансный закон – звезды протестуют

В американском штате Джорджия приняли "закон о сердцебиении", запрещающий женщинам делать аборты на сроке больше шести недель. Губернатор штата, республиканец Брайан Кемп 7 мая подписал закон, который вступит в силу 1 января 2020 года. В то же время в Алабаме подготовили также закон о запрете прерывания беременности, но гораздо более жестокий. Читайте подробности в материале LifeStyle 24.

С начала 2019 года "законы о сердцебиение" были приняты в нескольких американских штатах: Миссисипи, Кентукки, Огайо, Джорджии, а в Алабаме он отличается особой жестокостью в отношении прав женщин. Законодатели в ряде других штатов, в том числе в Теннесси, Миссури, Южной Каролине, Флориде, Техасе, Луизиане и Западной Вирджинии рассматривают аналогичные инициативы.

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АЛАБАМА:

"Женщин будут наказывать за аборт даже в случае изнасилования или инцеста"

Что известно: Сенаторы американского штата Алабама приняли законопроект о запрете абортов на любом сроке беременности. За такой законопроект проголосовали 25 человек, против были только шестеро. Об этом пишет BBC. Исключениями могут стать лишь некоторые обстоятельства, при которых существует угроза жизни матери.

Врачей могут посадить на 99 лет за процедуру аборта

Закон станет уголовным преступлением класса А. По нему врачей могут приговорить к 99 годам за фактическое проведение процедуры и до 10 лет тюремного заключения за попытку прерывания беременности. Добавим, что при этом женщину, которая делает прерывание беременности, не будут привлекать к уголовной ответственности.

Сейчас документ должен подписать губернатор-республиканка Кей Айви, которую СМИ называют противницей абортов.



"Я должна доверять вашей винтовке, но вы не можете доверить мне мою вагину" / Instagram / @youcant_seeme_

ДЖОРДЖИЯ:

"Закон против абортов позволяет приговаривать женщин и врачей к пожизненному заключению и даже смертной казни"

Что известно: 7 мая 2019 года губернатор Брайан Кемп подписал законопроект о "сердцебиении", который криминализирует аборт на сроке беременности от шести недель. По закону, плод внутри матери будет считаться физическим лицом, а аборт – преднамеренным убийством, за которое могут приговорить к пожизненному заключению и даже смертной казни. Об этом пишет издание Vox.

Что будет, если женщина сделает аборт за пределами штата?

Жительницу Джорджии, которая сделает аборт за пределами штата, обвинят в сговоре с целью убийства, и наказанием станет тюремное заключение сроком до 10 лет. Такое наказание получат и те, кто помог женщине покинуть штат для аборта.

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"Доверьте мне мое тело": реакция на законы о запрете абортов

На улицы вышли активисты с протестами в костюмах из сериала "Рассказ служанки", в котором рассказывается о том, как в будущем власть военных контролирует репродуктивные функции женщин, способных рожать.



Женщины выходят на протесты в костюмах из сериала "Рассказы служанки" / Getty Images

"Мужчины не знают о женском теле ничего, кроме того, что им от него надо"

Член Палаты представителей США от демократов Александрия Окас-Кортес сказала, что при шестинедельном сроке беременности задержка может составлять около двух недель. Поэтому женщина, у которой задержка, может даже не знать, что она беременна.

6 недель беременности = две недели задержки. Мужчины, которые пишут такие законы, ничего не знают о женском теле, кроме того, что им от него надо. Не так уж редко, что у женщины задержка, но она не беременна,

– заявила Окас-Кортес.





“6 weeks pregnant” = 2 weeks late on your period.



Most of the men writing these bills don’t know the first thing about a woman’s body outside of the things they want from it. It’s relatively common for a woman to have a late period + not be pregnant.



So this is a backdoor ban. https://t.co/xWd9GAj51b — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 8 мая 2019 г.

"Откажитесь от секса, пока не вернем телесную автономию"

Голливудская актриса Алисса Милано призвала всех женщин отказаться от интимных отношений.

Наши репродуктивные права уничтожаются. Пока женщины не имеют законного контроля над своим телом, они не могут рисковать беременностью. Присоединяйтесь ко мне, не занимайтесь сексом. Я призываю к #SexStrike,

– заявила Алисса Милано.

Не осталась и в стороне актриса Эван Рэйчел Вуд, которая предложила ввести обязательную вазектомию для мужчин, обратившись и к тем, кто поддерживает запрет на аборты.