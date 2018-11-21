Позитив из "Время и Стекло" признался, что видел обнаженную Надю Дорофееву: неожиданные детали

Украинский певец Позитив, менее известный как Алексей Завгородний, стал гостем развлекательного шоу "Слава+", которое выходит на Люкс ФМ. Во время интервью участник группы "Время и Стекло" сделал пикантное признание из гастрольной жизни коллектива.

Артист заявил, что видел обнаженную грудь своей коллеги из группы Надежды Дорофеевой. Пикантный случай произошел во время съемок их клипа "Забери". По словам Позитива, съемочный процесс проходил в тропиках, а сексапильная Надя была одета в полупрозрачную кофточку. Именно так он и увидел ее грудь.

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Кроме этого, в ролике есть постельные сцены, а Надежда Дорофеева примерила несколько соблазнительных образов.

Смотрите клип к песне "Забери" группы "Время и Стекло" (видео):

В то же время Позитив откровенно рассказал, что с Надеждой Дорофеевой имеет хорошие дружеские отношения. Хватает между вокалистами и конфликтов, но это привычное дело, ведь они много времени проводят вместе. Иногда, даже больше, чем с собственной семьей.

"Это даже не касается только меня и Нади, а всего коллектива. С нами ездят еще восемь человек. И проблемы есть у каждого: ссоры у водителя с турменеджером, драки между девочками в балете. Все бывает. Это концертный быт", – пояснил Позитив.

Больше о семейной жизни, сольной карьере Позитива и дружбе с Потапом смотрите в выпуске "Слава+" (видео):