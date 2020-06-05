Прима-балерина Национальной оперы Украины в свои 38 лет продолжает поражать мировую публику пластикой и легкостью. Однако Екатерина Кухар призналась, что она хочет уйти со сцены популярной и желанной. Звезда не исключает того, что может решиться на третью беременность и бросить балет после декрета.

Сенсационное признание знаменитость сделала во время инстаграм-шоу Оли Поляковой "Правда или действие". Певица признается, что в своих эфирах постоянно борется с эйджизмом в украинском шоу-бизнесе. Однако Екатерина Кухар отметила, что профессия балерины чрезвычайно сложная и утомительная, поэтому танцовщики, по желанию, могут отправиться на пенсию уже в возрасте 37 лет.

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Балерина отметила, что человеческое тело имеет свой "срок годности". Она будет ориентироваться исключительно на свою физиологию, однако хочет оставить большую сцену желанной и знаменитой. Звезда не исключает того, что причиной финального решения может быть ее третья беременность и декрет, из которого она уже не вернется к балету.

Мне бы хотелось уйти со сцены, пока я еще востребована, красивая, яркая, недоступная звезда. Может, я поддамся своему мужу и позволю ему отправить меня в декрет и сделать мне еще одного малыша,

– призналась Екатерина Кухар.

Несмотря на то, что балерине уже 38 лет, она рассказала, что в украинских и зарубежных супермаркетах ей часто не продают алкоголь, ведь хрупкая и миниатюрная знаменитость выглядит, как подросток.

Напомним, что Екатерина Кухар замужем за партнером по сцене Александром Стояновым. Пара обвенчалась пять лет назад, однако официальный брак зарегистрировала лишь в прошлом году. Причиной такого шага в 2015 году были религиозные убеждения родственников возлюбленного. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – сына Тимура от первого брака Екатерины и общую дочь Настю.