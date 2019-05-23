Дом моды Prada отказывается от использования натурального меха животных при разработке новых коллекций. Полный отказ от меховых изделий начнется в следующей женской коллекции весна/лето 2020.

Модные марки все чаще начинают отказываться от использования натурального меха. По словам креативного директора Миучча Прада, бренд будет придерживаться принципов социальной ответственности. Таким образом модный дом отреагировал на "изменение отношения потребителей к животным".

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Отмечается, что изменения начнутся с женской коллекции весна/лето 2020, а в отношении уже закупленного меха Prada будет их распродавать или использовать в своих разработках до 2020 года.



Prada отказывается от натурального меха / Getty Images

Начиная с женской коллекции Весна/Лето 2020 года, Prada Group больше не будет использовать мех животных в своих проектах или новых продуктах. С 22 мая 2019 года, компания в сотрудничестве с Fur Free Alliance (FFA) – коалицией из более чем 50 организаций по защите животных 40 стран – провозглашает политику Группы без меха,

– говорится в пресс-релизе модного дома.

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Prada отказывается от натурального меха / Getty Images

Какие бренды отказались от натурального меха?От использования натурального меха известные модные дома начали отказываться еще в конце 2017 года. Тогда же первыми о своей "гуманной" позиции заявили такие премиальные марки как Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein и многие другие. Сразу же после них от меха в своих коллекциях отказались 7 украинских брендов: Andre TAN, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, DZHUS и Lake Studio.



Уже в 2018 году к ним присоединились такие модные марки как Furla и Burberry, а одни из самых известных брендов одежды H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste и другие уже до 2020 года пообещали полностью перейти на циклическую модель производства и обеспечить полную переработку материалов.