Праздник души и тела: обнаженный Бабкин показал пикантное фото с женой

Украинский музыкант и певец Сергей Бабкин заинтриговал сеть обольстительным фото со своей женой Снежаной.

Новое откровенное фото Сергей опубликовал на своей странице в Instagram.

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На нем супруги позируют после посещения бани обнаженными в снегу, прикрываясь листьями.

"Праздник души и тела", – отметил артист в подписи.

Пользователи в сети сравнили пару с Адамом и Евой, только в зимний период времени, а некоторые поинтересовались, кто был фотографом обольстительных фотографий.



Сергей Бабкин с женой Снежаной​ / Instagram / @babkin_official



Сергей Бабкин с женой Снежаной / Instagram / @snezhana_babkina