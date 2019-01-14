Праздник души и тела: обнаженный Бабкин показал пикантное фото с женой
Украинский музыкант и певец Сергей Бабкин заинтриговал сеть обольстительным фото со своей женой Снежаной.
Новое откровенное фото Сергей опубликовал на своей странице в Instagram.
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На нем супруги позируют после посещения бани обнаженными в снегу, прикрываясь листьями.
"Праздник души и тела", – отметил артист в подписи.
Пользователи в сети сравнили пару с Адамом и Евой, только в зимний период времени, а некоторые поинтересовались, кто был фотографом обольстительных фотографий.
Сергей Бабкин с женой Снежаной / Instagram / @babkin_official
Сергей Бабкин с женой Снежаной / Instagram / @snezhana_babkina
Источник: 24 канал
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