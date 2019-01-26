Премьера шоу Холостяк: первый анонс девятого сезона проекта – видео

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Премьера шоу Холостяк
Премьера шоу Холостяк / Instagram / @holostyakstb

В Международный женский день, 8 марта, запланирована премьера романтического шоу "Холостяк", которое будет 9 по счету сезоном проекта. Главным героем стал ведущий Никита Добрынин, а ведущим остался Григорий Решетник.

О дате премьеры сообщено на официальной странице шоу в Facebook.

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Отмечается, что премьера запланирована на пятницу, 8 марта. Трансляция состоится в 20:00 на телеканале СТБ.

"Никита Добрынин – первый выбранный Вами холостяк, кого же выберет он?"– говорится в рекламном ролике к шоу Холостяк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

 

Накануне бессменный ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, что главный герой переживал перед первой вечеринкой и знакомством с девушками.

Как и любой мужчина, Никита переживал перед первой вечеринкой, где ему нужно было познакомиться с девушками. А это говорит о том, что его эмоции настоящие и не поддельные. Но во время знакомства он собрался, брал инициативу в общении с девушками на себя,
– поделился ведущий.

Смотрите анонс: премьера шоу Холостяк 9 сезон

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 канал
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