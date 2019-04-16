Сколько людей просмотрели премьерный серию 8 сезона "Игры престолов": рекордные данные

Популярный сериал "Игра престолов" стал одним из самых ожидаемых фильмов года. Именно к нему было приковано внимание всех мировых СМИ и киноманов. Поэтому первая серия финального сезона сумела установить рекорд.

Миллионы поклонников во всем мире ждали появления первых серий заключительного 8 сезона, которую презентовали на канале HBO в ночь на 15 апреля. Как сообщает издание Variety, только в США видео просмотрели более 17,4 миллиона человек.

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Такие показатели установили своеобразный рекорд в мире киноиндустрии, ведь "Игра престолов" стала самой популярной сагой, события которой разворачиваются во времена Средневековья. Кроме этого, фэнтезийный сериал уже второй раз бьет мировые рекорды: 7 сезон киноленты получил 16,9 миллиона просмотров в день премьеры, что потрясло всех киноэкспертов и критиков. Однако в 2018 году авторы проекта триумфально превзошли данные показатели.

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что первая серия 7 сезона "Игры престолов" сумела превзойти трафик одного из самых популярных порносайтов – Pornhub. В премьерный день показа эпизода количество посетителей сайта уменьшилось на 4,5%. Еще больше на Pornhub повлиял 6 сезон саги, который снизил трафик на 5,2%. Пока неизвестно, как изменились эти показатели после премьеры финала "Игры престолов".

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.