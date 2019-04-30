Пренебрегла личной жизнью из-за детей: Шарлиз Терон рассказала о самом интимном

43-летняя голливудская актриса и фотомодель Шарлиз Терон заявила, что пренебрегла личной жизнью из-за воспитания двух детей

После презентации фильма "Та еще парочка" (Long Shot) в Европе, Шарлиз Терон вернулась в США и сразу была приглашена на радиоэфир Howard Stern Show со своим партнером по романтической комедии Сетом Роганом.

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В интервью голливудская звезда призналась, что на протяжении многих лет отказывала себе в свиданиях. По словам Шарлиз, она все свободное время посвящала семилетнему сыну Джексону (что интересно, его Терон называет дочерью) и двухлетней дочери Августе.

Я хочу прояснить ситуацию. Я воспитывала двух маленьких детей, и это было весьма непросто. У нас, конечно же, есть одна няня, поэтому у меня не так-то много помощи. Однако я хотела быть мамой, мне это действительно нравилось,

– отметила знаменитость.

Когда дети стали старше, Шарлиз начала ходить на свидания, но свою любовь пока не нашла. К слову, в 2012-м актриса усыновила мальчика Джексона из ЮАР, а в 2015 году – Августу южноафриканского происхождения, которая родилась в США.

"Я иногда с кем-то встречаюсь, но я не влюблена. Теперь, когда мои дети подросли, у меня появилось больше времени для себя", – добавила она.

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Для выхода в студию Терон примерила стильную casual одежду: кожаные штаны, черные ботильоны, блейзер и белую футболку.