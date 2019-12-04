Престижное издание People объявило людей года: кто вошел в звездный список

Знаменитое американское издание People ежегодно подводит итоги и называет людей, которые имели большое влияние на аудиторию. В этом году ими стали четыре женщины: Мишель Обама, Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт и Дженнифер Лопес.

Праздничный выпуск перед Новым годом и Рождеством издание People выпустило сразу с четырьмя роскошными обложками. На них появились звезды, которые в этом году были больше на устах их фанатов и даже хейтеров – первая леди США Мишель Обама, актриса Дженнифер Энистон, певица Тейлор Свифт и актриса и певица Дженнифер Лопес. Автором снимков стал Miller Mobley.

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Главный редактор журнала People объяснил, почему выбрал не одного человека года, а целых четырех.

На этой неделе мы отправляем вам дополнительный подарок к праздникам: впервые мы дарим вам четыре различные обложки в одном выпуске. В выпуске "Люди года" отмечаются звезды, которые повлияли на нашу культуру, люди, которые вдохновили нас и развлекли нас. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы вобрать немного их мудрости. Когда мы сели смотреть, кто, по нашему мнению, заслуживает такой чести, я не был удивлен, что у нас получилась четверка, состоящая исключительно из женщин – в этом году доминировали сильные женщины,

– говорится в обращении редактора Дэна Уэйкфорда.

В описании звезд мужчина рассказал о заслуге каждой.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в 2019 году сыграла одну из главных ролей в сериале для сервиса Apple TV+ "Утреннее шоу" (The Morning Show). Роль телеведущей Алекс Леви, по его мнению, стала одной из сильнейших в карьере актрисы.



Дженнифер Энистон стала человеком года по версии People / Фото: Miller Mobley

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес он отметил как особо амбициозную звезду, ведь в 2019-м она сыграла главную роль в фильме "Стриптизерши", выступила на Супербоуле, устроила грандиозный концертный тур к своему 50-летию и даже стала невестой!

Дженнифер Лопес стала человеком года по версии People / Фото: Miller Mobley

Мишель Обама

Мишель Обама в этом году отметилась выпуском собственной книги мемуаров о жизни и роли первой леди США в книге "Становление" (Becoming). Стоит добавить, что оргкомитет престижной музыкальной премии Грэмми недавно номинировал Мишель Обаму к категории "Лучший разговорный альбом" за аудиоверсию ее мемуаров "Становление". Эо впервые стало такой честью для первой леди США. По словам редактора, это не может не впечатлять.



Мишель Обама стала человеком года по версии People / Фото: Miller Mobley

Тейлор Свифт

Что касается Тейлор Свифт, то Дэн Уэйкфорд хотя и понимает, что она является одной из самых успешных звезд современности, но этот год для нее выдался удивительно особенным. "Хотя она была певицей более 15 лет, 2019 год был, возможно, годом, когда Тейлор Свифт нашла свой голос: она встала, чтобы защитить свои творческие права, высказалась за то, во что она верила, и продолжала выпускать музыку, в которой показала мудрость... Ее альбом Lover стал самым продаваемым альбомом 2019 года всего за одну неделю. Поистине эпически", – резюмирует редактор.



Тейлор Свифт стала человеком года по версии People / Фото: Miller Mobley

Достижения разнообразны, но имеют одну общую черту: они стали такими, когда узнали себя лучше и сосредоточили свою работу на том, что делает их счастливыми. Успех пришел непременно и это то, чему мы все можем поучиться. Новогодний вывод, не так ли?

– подытожил редактор People Дэн Уэйкфорд.