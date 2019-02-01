Приянка Чопра и Ник Джонас вернулись к светской жизни после свадьбы и медового месяца

Знаменитые молодожены, которые праздновали свою свадьбу два месяца подряд, наконец вернулись к насыщенному графику и начали посещать светские мероприятия. Так, накануне Приянка Чопра и Ник Джонас стали гостями на гала-вечере в Лос-Анджелесе.

Весь 2018 год американский певец Ник Джонас и индийская красавица Приянка Чопра готовились к самой значимой дате в их жизни. Влюбленные сыграли свадьбу в начале декабря, однако гостеприимные приемы продолжались еще два месяца после их бракосочетания. Наконец поклонники могут выдохнуть и следить за светской жизнью новообразованной четы.

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Так, накануне 26-летний Ник Джонас и 36-летняя Приянка Чопра посетили вечеринку, посвященную поддержке лаборатории Learning Lab Ventures 2019 Gala.

Для первого официального выхода в статусе мужа и жены победительница конкурса "Мисс Мира 2000" выбрала длинное вечернее платье, расшитое пайетками. В основе платья был черный цвет, однако по всей длине платья были вертикальные полоски ярких цветов, среди которых оранжевый, желтый, голубой и розовый оттенки. Дополнили образ Приянки Чопры массивные бриллиантовые украшения – браслет, кольцо и серьги.

Ее муж Ник Джонас выбрал для светского мероприятия обычный черный смокинг и галстук-бабочку.



Приянка Чопра и Ник Джонас​ / Getty Images