Приянка Чопра прокомментировала слухи о вражде с Меган Маркл

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / www.gettyimages.com

Актриса Приянка Чопра является давней подругой герцогини Сассекской, с которой они дружили еще до отношений Меган с принцем Гарри, так как познакомились во время актерской работы Маркл в сериале "Форс-мажоры". Однако в сети начали обсуждать отношения женщин после отсутствия Чопры на шумной вечеринке baby shower Меган Маркл в Нью-Йорке.

Слухи начали распространяться после того, как Пріянку Чопру не увидели среди гостей на вечеринке беременной Меган Маркл 19 февраля. Поговаривают, что Приянка была обижена на герцогиню из-за ее отсутствия на индийской свадьбе актрисы.

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Приянка опровергла слухи о вражде с Меган во время эфира Watch What Happens Live, в котором зрители задают вопросы гостям в студии.

Так, один из телезрителей поинтересовался, обижены ли они с женой принца Гарри друг на друга. В ответ Чопра лишь рассмеялась и коротко ответила: "Нет, конечно же, нет".

Смотрите видео с Приянкой Чопрой:

 

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Теги: LifeStyle Приянка Чопра Меган Маркл Голливуд
Источник: 24 Канал
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