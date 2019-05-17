Приянка Чопра впервые приняла участие в Каннском кинофестивале: потрясающие фото

Голливудская актриса Приянка Чопра дебютировала на Каннском кинофестивале-2019. Для знакового выхода она тщательно подготовилась и выбрала роскошное платье, которым поразила всех участников мероприятия.

14 мая во Франции началось одна из самых громких светских событий года – 72-й Каннский кинофестиваль. Событие продлится до 25 мая, поэтому немало голливудских актеров успеют презентовать новые фильмы и получить желаемые награды.

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Среди гостей мероприятия – индийская актриса Приянка Чопра. Красавица впервые посетила Каннский кинофестиваль, поэтому к своему дебютному выходу тщательно подготовилась. Перед камерами она появилась в потрясающем вечернем платье, расшитом стразами, камнями и пайетками. Наряд Приянка Чопра выбрала из коллекции Roberto Cavalli.

К особому платью актриса подобрала классические туфли-лодочки, которые гармонично дополнили ее образ. Кроме этого, Приянка красовалась перед фотографами с массивными украшениями и идеальной укладкой волос. Выглядела звезда сногсшибательно.

Приянка Чопра на Каннском кинофестивале / Instagram / @priyankachopra

Стоит отметить, что на красную дорожку Каннского кинофестиваля Приянка Чопра пришла перед премьерой фильма "Рокетмэн". Все журналисты ожидали, что звезда появится в сопровождении своего мужа музыканта Ника Джонаса, однако актриса была одна на мероприятии.