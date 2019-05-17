Приянка Чопра впервые приняла участие в Каннском кинофестивале: потрясающие фото

26 Читати новину українською
Приянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Голливудская актриса Приянка Чопра дебютировала на Каннском кинофестивале-2019. Для знакового выхода она тщательно подготовилась и выбрала роскошное платье, которым поразила всех участников мероприятия.

14 мая во Франции началось одна из самых громких светских событий года – 72-й Каннский кинофестиваль. Событие продлится до 25 мая, поэтому немало голливудских актеров успеют презентовать новые фильмы и получить желаемые награды.

Читайте также: Приянка Чопра выбирает платье пурпурного цвета на свидания с мужем: эффектные фото

Среди гостей мероприятия – индийская актриса Приянка Чопра. Красавица впервые посетила Каннский кинофестиваль, поэтому к своему дебютному выходу тщательно подготовилась. Перед камерами она появилась в потрясающем вечернем платье, расшитом стразами, камнями и пайетками. Наряд Приянка Чопра выбрала из коллекции Roberto Cavalli.

К особому платью актриса подобрала классические туфли-лодочки, которые гармонично дополнили ее образ. Кроме этого, Приянка красовалась перед фотографами с массивными украшениями и идеальной укладкой волос. Выглядела звезда сногсшибательно.

Приянка Чопра на Каннском кинофестивале / Instagram / @priyankachopra

Стоит отметить, что на красную дорожку Каннского кинофестиваля Приянка Чопра пришла перед премьерой фильма "Рокетмэн". Все журналисты ожидали, что звезда появится в сопровождении своего мужа музыканта Ника Джонаса, однако актриса была одна на мероприятии.

blog_ava
Почему группа Lama никогда не поедет на Евровидение: неожиданное заявление солистки
сегодня
561
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Каннский кинофестиваль Стиль и мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня 14:03 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
138454
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 17-19 мая
сегодня 13:12 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 17-19 мая
155
Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
16 мая 20:08 Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 901
К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
16 мая 17:30 К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
Олег Бабій 833
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
16 мая 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
852
Новости
Больше новостей
Залиште відгук