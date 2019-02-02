Прикрыла грудь руками: Эльза Хоск опубликовала пикантное фото топлес (18+)

30-летняя Эльза Хоск, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret не перестает удивлять откровенными снимками. Так, накануне шведская модель похвасталась фотографией топлесс.

Новые сексуальные фото, на которых Эльза Хоск позирует без одежды, она опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, недавно она поделилась подобными снимками, когда участвовала в фотосессии со змеей.

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На новых фото 30-летний "ангел" Victoria's Secret появилась в игривых позах и сексуальных образах. На одном из снимков Эльза Хоск позировала перед камерой в коротком черном платье, сидя на кресле, покрытом белоснежной простыней. Она сексуально подняла одну ножку вверх, поставив ее на другую.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Однако больше всего внимание поклонников привлекла фотография, на которой модель позировала в джинсах с низкой талией и топлесс. Она прикрыла грудь рукой и пронзительным взглядом смотрела мимо камеры. На этой фотографии Эльза ярко продемонстрировала, что поддерживает идеальную форму.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa