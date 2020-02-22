Принц Гарри и Меган Маркл объяснили условия выхода из королевской семьи

После того, как в начале января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили об отречении от королевских обязанностей, в СМИ не прекращают обсуждать эту тему. Именно поэтому пресс-секретарь герцогов Сассекских решил официально объяснить, какое решение о паре приняла королева Елизавета II.

Ранее инсайдеры западных СМИ заявляли, что Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. То есть все благотворительные или бизнес-проекты им придется переименовать, ведь больше супруги не представляют монархию и не должны зарабатывать на этом. Кроме того, даже во время речей им запрещено использовать слово "королевский". Как сообщает BBC, принц Гарри и Меган Маркл согласны с этим требованием, о чем рассказал их представитель.

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Некоммерческая организация, о которой объявят весной текущего года, будет называться Sussex Royal Foundation. Герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать слова Sussex Royal после весны 2020 года,

– объяснил их представитель.

Пресс-секретарь добавил, что на самом деле принц Гарри и Меган Маркл подали заявку на создание коммерческого бренда значительно раньше. Но после обнародования требования от Елизаветы II, они отозвали это представление. Официально супруги перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи с 31 марта, как раз к тому времени они переименуют все проекты. Ожидается, что даже инстаграм-страница больше не будет называться Sussex Royal.

Супруги будут жить на две страны – Канаду и Великобританию. Поэтому королева Елизавета II оставила принцу Гарри и Меган Маркл имение Фрогмор-хаус. Однако офисом в Букингемском дворце герцоги Сассекские больше владеть не будут. В то же время Ее Величество оставила там работать команду, которая будет помогать паре продолжать поддерживать отдельные благотворительные фонды в Великобритании. А вот в Канаде знаменитая пара будет работать над развитием своей новой организации. Их представитель заверил, что принц Гарри и Меган Маркл оставляют направление, в котором уже работали в течение почти 2 лет – это страны Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, выполняются ли условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание.

Через год королевская семья заново обсудит детали соглашения, связанные с работой герцога и герцогини. Так как нет прецедента для столь новой модели сотрудничества и их финансовой независимости, члены королевской семьи выбрали период в 12 месяцев, который будет гарантировать, что договоренности соблюдаются всеми сторонами,

– пояснил пресс-секретарь.

Уже в марте 2020 года принц Гарри и Меган Маркл планируют отправиться в Лондон. Там герцоги Сассекские намерены выполнить поручение от королевы. Кроме этого, Гарри запишет с Джоном Бон Джови песню для поддержания его масштабного проекта Invictus Games. Побывает внук Елизаветы II на ежегодной церемонии Endeavour Fund Awards, где совместно с женой встретится с военнослужащими и ветеранами. Принц Гарри и Меган Маркл также посетят Mountbatten Music Festival и церковную службу в Вестминстерском аббатстве.