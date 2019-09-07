Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали детали их тура в Африку

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Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили детали поездки в Африку
Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили детали поездки в Африку / Instagram / @sussexroyal

Впервые после рождения маленького Арчи Харрисона герцоги Сассекские готовятся к международному турне. 4-месячного малыша принц Гарри и Меган Маркл планируют брать с собой, поэтому поездка супругов в Африку приковала внимание всех журналистов.

На днях пара обнародовала первые детали запланированной поездки. Согласно официальной публикации, принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Африку уже 23 сентября. Поездка королевской четы продлится до 2 октября. Отдыхать герцоги Сассекские не намерены: они уже запланировали 35 официальных встреч и событий.

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По предварительным данным, королевская чета отправится на три дня в Кейптаун, после чего принц сам направится в Боствану и Анголу. Только через несколько дней Гарри присоединится к своей очаровательной жене и сыну в Малави. Герцоги завершат международное турне в Йоханнесбурге. Визит в Южную Африку является очень важным, ведь его организовало Министерство иностранных дел и по делам Содружества.

В то же время для Меган Маркл поездка станет официальным завершением декретного отпуска. Ожидается, что с собой она возьмет няню, которая будет помогать ухаживать за Арчи Харрисоном, и персональных стилистов. В турне по странам Содружества герцогиню Сассекскую сопровождали более 10 помощников, поэтому, вероятно, в этот раз она тоже не откажется от персонала.

Но пока поклонники герцогов Сассекских с восторгом ожидают начала международного турне, в Букингемском дворце двояко воспринимают этот анонс. На днях инсайдеры The Sun рассказали, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от традиционного отдыха с королевой, заявив, что Арчи Харрисон слишком маленький для этого перелета в Шотландию. В то же время несколько часов путешествия в Африку или Францию молодые родители не отменили, что оскорбило Елизавету II.

"Гарри и Меган не планировали ехать в Балморал этим летом, поскольку они считают, что Арчи слишком маленький. Это немного странно, поскольку его возраст не помешал их поездке на Ибицу, а затем на встречу с Элтоном Джоном во Франции", – рассказал инсайдер.

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Теги: LifeStyle Принц Гарри Африка Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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