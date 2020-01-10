Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале

Известные супруги Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал. Если раньше это отмечалось на уровне семьи, то на этот раз это касается репутации всей монархии в Великобритании. Герцоги Сассекские решили отстраниться от королевских обязанностей и идти своим путем, который не одобряет сама королева Елизавета II.

Заявление об отделении от королевской семьи

Скандальное заявление Меган Маркл и принца Гарри появилось на их инстаграм-странице вечером 8 января, когда никакие иностранные и украинские СМИ не догадывались о столь поздней "выходке" супругов. Под фотографией с помолвки пары было опубликовано обращение герцогов Сассекских, в котором они объявили о намерении отойти от королевской семьи, но всячески поддерживать Елизавету II и отдать дань традиции, напоминая их сыну Арчи Гаррисону о монарших корнях.

Полный текст заявления Меган Маркл и принца Гарри:

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.

Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку. Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем разделе, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого увлекательного следующего шага, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую признательность за вашу постоянную поддержку".

Из заявления представителей британской монархии LifeStyle 24 сделал следующие выводы:

герцоги Сассекские планируют полностью отделиться от королевской семьи и не зависеть от протокола, впрочем продолжать посещать организации, патронами которых они являются;



работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании;



жить на две страны – Великобританию и Северную Америку (вероятно, и Канаду, где часто бывает Меган);



запустить собственную благотворительную организацию, а их официальный сайт, вероятно, стал одним из первых шагов для ее запуска.

Об отказе от своих титулов или иных регалий в заявлении герцоги не сообщили. 10 января стало известно, что Меган вернулась в Канаду, где находилась все рождественские праздники. Для решения всех вопросов в Великобритании остался принц Гарри, в то время как его жена поехала присматривать за сыном Арчи. В Лондоне Маркл находилась всего 3 дня, посетив Дом Канады, а также Королевский театр. По неофициальным данным, в Великобританию она вернется с сыном только после того, как скандал утихнет.

"Сейчас Меган и Гарри будут пытаться выдержать нейтралитет. У них запланирован непростой разговор с семьей, в обход которого они сделали свое заявление. Когда же страсти утихнут, они расскажут подробнее, как именно планируют строить свою жизнь. Многих волнует вопрос их финансовой независимости. Жители Канады уже обеспокоены, что им, как налогоплательщикам, придется содержать звездную пару. Этому нет пока подтверждений. Меган и Гарри настаивают, что найдут способ самостоятельно зарабатывать себе на жизнь", – рассказал инсайдер таблоида US Weekly.

Реакция Елизаветы II на скандал

Представительница британской монархии – 93-летняя Елизавета II – уже отреагировала на заявление своего внука и его жены. Случилось это поздно вечером 8 января и, согласно сообщениям инсайдеров издания The Sun, королева о таком решении предварительно ничего не знала и услышала об этом, как и все, только из СМИ и социальных сетей.

На официальном сайте Букингемского дворца в обращении Ее Величества говорилось о том, что решение Меган Маркл и принца Гарри находится лишь на стадии обсуждения и об отстранении от королевской семьи говорить рано.

Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых требуется время,

– указано в сообщении.



Заявление Букингемского дворца / The Royal Family

Но, похоже, что в Букингемском дворце не на шутку начали волноваться, поэтому вечером 9 января в Букингемском дворце была созвана срочная встреча с представителями первых королевских семей – из Кенсингтона (Кейт Миддлтон и принцем Уильям, а также отцом Кейт), Кларенс-хауза (принцем Чарльзом и Камиллой), а также с представителями Фрогмор-хауза, то есть командой Меган и Гарри, но были ли на этой встрече сами герцоги Сассекские – неизвестно.

Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским дворцами, Кларенс-хаусом и командой Сассекса– и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течение нескольких дней, а не недель,

– рассказала в издании BBC корреспондентка Ребекка Инглиш.

Инсайдеры издания также добавляют, что Елизавета II сильно разгневана из-за поведения внука и его избранницы, поэтому ради репутации Букингемского дворца будет делать все, чтобы герцоги Сассекские сохранили свой титул, предоставив им дополнительную работу: "Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное".

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Реакция СМИ

На скандал в британской монархии уже отреагировали несколько изданий. Вместе с трагедией авиакатастрофы украинского самолета в Иране имена герцогов Сассекских в газетах звучали в эти дни чаще всего.



Обзор первых полос британских и мировых газет с трагедией в Иране и Меган Маркл и принцем Гарри/ Twitter / @Front Pages Today

Именитое британское издание The Guardian отметило, что решение Меган и Гарри отойти от семьи без одобрения королевы, согласно британским традициям, вызвало беспокойство "в сердце монархии". "Понятно, что до того, как решение было объявлено в среду вечером, никто не консультировался с другими королевскими особами, и Букингемский дворец был разочарован этой новостью... Понятно, что дискуссия между монархом и Чарльзом о будущей роли пары только началась", – уверены в издании.

Такого же мнения придерживаются в издании The Daily Express. В одной из статей отмечается, что пара "постоянно не понимала, что публика, которая платит налоги, ждет, что королевская семья будет соответствующей, уважаемой и достойной денег". "Пытаясь скрыть место рождения Арчи и отказываясь называть его крестных родителей, они отталкивали публику так, как это не делали никакие другие члены королевской семьи", – уверены в издании.

А вот в скандальном издании The Daily Mail, которое часто публиковало клевету и неподтвержденные слухи о паре, приводятся наблюдения анонимных "помощников" Букингемского дворца. Они называют заявление принца Гарри и Меган Маркл неожиданным "нажатием ядерной кнопки" и заявляют, что члены королевской семьи "прогибались" под них. А стремление сохранить титулы, все же брать деньги в государственной казне для своих нужд, но называть себя независимыми, и сохранить дом в Винздоре они называют "мастер-классом, как усидеть на двух стульях".

Люди прогибались под них. Им дали свадьбу, которую они хотели, дом, который они хотели, офис, который они хотели, деньги, которые они хотели, персонал, который они хотели, туры, которые они хотели, и поддержку их семьи. Чего еще они хотели?

– говорится в издании.

А вот в издании BBC, о котором мы упоминали выше от имени корреспондентки, переговоры о будущем пары уже начались в королевской семье, но "находились на очень ранних стадиях". Но, несмотря на решение обеих сторон, принц Гарри останется шестым в очереди на трон, как и было раньше.



Очередь на королевский престол / Инфографика: 24 канал

Не менее известное американское издание Time отметило, что в заявлении герцогов Сассекских присутствуют все признаки "наглости и безрассудства, из-за которых принц Гарри, к сожалению, становится известным".

"Эта последняя вспышка, видимо, частично была вызвана гневом на недавние изображения, опубликованные дворцом, которые сигнализировали о переходе к более утонченной монархии", – предполагается в статье. Что касается фотографий, то это имеются в виду фотографии, на которых позировали вместе все престолонаследники – принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж и, конечно же, сама Елизавета II.

Реакция людей

Не замедлила с заявлением и Меган Маркл, а значит, помимо обсуждения ситуации в ведущих СМИ, об уходе из королевства заговорили и в социальных сетях. Пользователи не поскупились на остроумные "мэмы", назвав такой случай настоящим "Мекситом" (игра слов от "Меган" и "Брексит" – вопрос, который несколько раз поднимался консервативными и националистическими партиями, официально был запланирован на апрель 2019 года, впрочем, не имел успеха). На заявление отреагировала и комедийная актриса Эми Шумер, которая родила своего первенца примерно в то же время, что и Меган Арчи, и даже над этим неоднократно шутила.

Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку,

– написала Эми Шумер под фото.

Предлагаем посмотреть и другие "мэмы" пользователей, которые заполонили интернет.

Роль Крис Дженнер: "Меган и Гарри после того, как объявили, что покидают королевскую семью". Роль Ким Кардашян: "Принц Уильям и Кейт, застрявшие в Букингемском дворце".

Постер якобы из фильма "Переезд в Америку" с принцем Гарри в главной роли.

Меган: "Как ты относишься к тому, что убраться отсюда и отправиться в Канаду?", Гарри: "Почему бы нет".

Принц Гарри обращается к Елизавете II: "Я не хочу этого".

"Трансатлантический спасательный отряд для возвращения Меган Маркл".

"Тот момент, когда принц Гарри решил больше не быть членом королевской семьи".

Постер якобы фильма "Get Out" (на украинском – "Убирайся").